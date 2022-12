Er is veel inkt gevloeid over de verbroken relaties in Fleetwood Mac. Maar één hield stand, in het hart van de band: die tussen Stevie Nicks en Christine McVie.

Christine McVie was al vier jaar bij Fleetwood Mac toen Lindsey Buckingham en Stevie Nicks werden gevraagd om bij de groep te komen. Dat maakte haar een veteraan van de band, want in die jaren waren Peter ...