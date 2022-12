Dertig beklaagden veroordeeld in Peterbos-dossier

De correctionele rechtbank van Brussel heeft donderdag dertig beklaagden veroordeeld in het Peterbos-dossier, van wie elf tot autonome werkstraffen van 225 tot 300 uur. De drie hoofdbeklaagden kregen gevangenisstraffen van zes, zeven en acht jaar opgelegd.

Er stonden 31 beklaagden - Belgen en Fransen - terecht in het proces dat op 17 oktober opende voor de grootschalige handel in verdovende middelen tussen 2020 en 2021 in de Anderlechtse wijk Peterbos.

Op 26 november en 14 december vorig jaar leidden twee golven van huiszoekingen in de wijk Peterbos, elders in Brussel en ook in de Vlaamse gemeenten Asse en Puurs tot aanklachten tegen 31 verdachten - dertig daarvan kregen effectief een straf. De procureur had aan het slot van het proces in november gevangenisstraffen tussen achttien maanden en tien jaar gevorderd.

Voorbeelddossier

Nathalie Gallant, advocaat van twee beklaagden in het proces, vertelde aan VRT NWS dat de aanklager van het dossier een voorbeelddossier wou maken. ‘Dat wilde hij doen om aan te tonen dat sommige wijken in Brussel verrot zijn door stadsbendes’, zegt Gallant. ‘De straffen zijn volgens mij relatief evenwichtig. De rechter heeft de bendeleiders en recidivisten strenger bestraft.’

De Anderlechtse probleemwijk Peterbos wordt door drugstrafiek en wapenhandel de gevaarlijkste wijk van het land genoemd. Drugsbendes maken er de dienst uit en schuwen geen geweld. De politie werd er al vaak ­bekogeld met stenen en buurtbewoners hebben schrik om op te komen tegen de bendes.