Bombrieven teisteren Spanje, Rusland reageert

Spanje schroeft de beveiliging van overheidsgebouwen op. Twee nieuwe bombrieven, gericht aan het ministerie van Defensie en aan een luchtmachtbasis, brachten donderdag het totaal op vijf. De Russische ambassade in Spanje veroordeelt ‘elke terroristische daad of dreiging’.

Op de luchtmachtbasis van Torrejon de Ardoz troffen Spaanse veiligheidsagenten donderdagochtend vroeg een brandbrief aan. Later op de ochtend werd ook op het Spaanse ministerie van Defensie een brandbrief onderschept en onschadelijk gemaakt. Dat gebeurde kort nadat was bevestigd dat een week geleden ook het kantoor van premier Pedro Sanchez het doelwit van een soortgelijke brandbrief was geworden.

Samen met de bombrief die woensdag ontplofte op de Oekraïense ambassade en het exemplaar gericht aan de Spaanse wapenfabrikant Instalaza staat de teller op vijf. De wapenproducent produceert het type raketwerper dat Spanje ter beschikking stelde van Oekraïne.

Russische ambassade veroordeelt ‘terroristische daad’

Dat elk van de doelwitten een link heeft met de Spaanse steun voor de oorlog in Oekraïne doet Russische inmenging vermoeden. De Russische ambassade in Madrid was snel met een verklaring. ‘Elke terroristische daad of dreiging, zeker gericht aan een diplomatische vertegenwoordiging, is totaal verwerpelijk’, verklaarde ze op microblogsite Twitter.

Vroege onderzoeksresultaten suggereren dat de vijf enveloppen vanuit Spanje zelf zijn verstuurd. Dat vertelde minister van Binnenlandse Zaken Rafael Pérez de pers op donderdag. Persbureau Reuters hoorde van een bron dicht bij het onderzoek dat het in zeker vier gevallen gaat om bruine enveloppen, geadresseerd aan het hoofd van de getroffen organisaties. Daarin zaten los buskruit en een ontstekingsmechanisme. Volgens Pérez zouden ze eerder tot een steekvlam dan een ontploffing leiden, schrijft persagentschap Bloomberg.

Terrorismeonderzoek gestart

De Spaanse postdienst Correos zal nu alle soortgelijke enveloppen screenen. Daarnaast is het Spaanse hooggerechtshof, bevoegd voor terrorisme, een onderzoek gestart. Spanje dreef ook de beveiliging van overheidsgebouwen en andere mogelijke doelwitten op.

Alleen de bombrief gericht aan de ambassade zou schade hebben berokkend: een medewerker liep een hersenschudding op en bezeerde zijn hand. Volgens de Oekraïense ambassadeur opende hij het verdachte pakket uit voorzorg buiten, uit de buurt van anderen. Toen hij een klik hoorde, gooide hij het pakket uit alle macht weg. Dat was zijn redding.