Stikstof is goed voor onze woordenschat

We weten dat te veel stikstof niet zo goed is voor het milieu en dus ook niet voor onze gezondheid. Het is wel goed voor woordenboekmakers, merkte Wouter Deprez. Want van stikstofproblemen kom je bij stikstofdepositie, stikstofbanken, stikstofruimte. En daar blijft het niet bij. Er bestaat zoiets als microdepositobanken, spookemissies, spitsrechten… En als het nog niet bestaat, dan verzint Wouter Deprez het wel voor u.