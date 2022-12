Brian Riemer wordt nieuwe hoofdcoach Anderlecht

Anderlecht heeft een nieuwe T1 te pakken. De Deen Brian Riemer verlaat de Premier League-club Brentford en moet paars-wit reanimeren.

Sinds het ontslag van Felice Mazzu als coach vervulde de Nederlander Robin Veldman die taak. Maar het was al even duidelijk dat Anderlecht een nieuwe T1 zocht. Met Riemer heeft de Brusselse club die nu gevonden. De aanstelling van Riemer is het eerste wapenfeit van ceo Sports Jesper Fredberg.

In het verleden was Riemer actief als assistent- en jeugdcoach bij de Deense topclub FC Kopenhagen. De voorbij jaren werkte hij als T2 bij de Londense club Brentford, waar hij assistent was van manager Thomas Frank. Met Brentford promoveerde hij van de Championship naar de Premier League. Nu gaat hij dus zijn kans als T1 in het Lotto Park. Bij Kopenhagen was hij nog een tijdje assistent van Ariël Jacobs, ex-coach van Anderlecht en tegenwoordig directeur voetbalzaken bij OHL.

Anderlecht is sinds dinsdag op stage in Kreta, waar het twee oefenduels zal afwerken. Het is de bedoeling dat Riemer de ploeg nog snel achterna reist. De Deen zette zijn handtekening onder een contract tot 2024.