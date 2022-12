In de detectivegame Pentiment speel je een 16de-eeuwse illustrator die een brute moord in een klooster moet zien te ontrafelen. Met een klein team en beperkt budget maakte gameregisseur Josh Sawyer een van de intelligentste games van de afgelopen jaren.

Het leven van Andreas Maler is al grotendeels uitgestippeld als we hem ontmoeten in het gehucht Tassing, waar hij zijn meesterproef voltooit in de nabijgelegen abdij van Kiersau. In de bibliotheek van ...