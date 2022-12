Remco Evenepoel klopt Wout van Aert en wint Vélo d’Or, Lotte Kopecky tweede bij de vrouwen

Het houdt niet op voor Remco Evenepoel. Na een seizoen waarin hij Luik-Bastenaken-Luik, de Vuelta én het WK won, haalt de Belg nu ook alle mogelijke individuele trofeeën binnen. Zo mag hij ook de Franse Vélo d’Or in zijn prijzenkast zetten. Bij de vrouwen moest Lotte Kopecky tevreden zijn met een tweede plaats achter Annemiek van Vleuten.

De Vélo d’Or wordt al sinds 1992 uitgereikt door het Franse Vélo Magazine en bekroont de beste internationale wielrenner van het seizoen. Evenepoel is nog maar de vierde Belg die de trofee wint. Eerder mochten Johan Museeuw (in 1996), Tom Boonen (in 2005) en Philippe Gilbert (in 2011) de prijs in ontvangst nemen. Dat zijn tevens de drie recentste Belgische wereldkampioenen op de weg voor Evenepoel. Museeuw en Boonen kregen de trofee eveneens in het jaar van hun WK-titel.

Evenepoel moet stilaan een nieuwe vitrinekast zoeken voor al zijn individuele trofeeën. Eerder dit seizoen won hij al de Flandrien en de Kristallen Fiets. De wereldkampioen is ook genomineerd voor het Vlaams Sportjuweel, dat op 15 december de beste Vlaamse topsportprestatie bekroont.

Ballon d’Or van het wielrennen

‘Het is een eer om de Vélo d’Or te winnen, vooral zo vroeg in mijn carrière’, zegt de regerende wereldkampioen in het decembernummer van Vélo Magazine. ‘In mijn ogen is dit de belangrijkste prijs in onze sport. Hiermee wordt mijn hele seizoen beloond. Toen ik nog voetbalde, was ik gefascineerd door de prestige van de Ballon d’Or. In de wielersport is de Vélo d’Or in feite dezelfde prijs. Die verwantschap speelt alleszins een beetje in mijn gedachten. Oumi’s broers spelen allemaal voetbal, behalve een die basketbal speelt, dus dan gaan de discussies daar vaak over. Haar oudste broer is een Real Madrid-fan en hij werd gek toen Karim Benzema de Ballon d’Or won. We lachten ermee en zeiden dat ik de toekomstige Ballon d’Or van het wielrennen was.’

Bij de vrouwen ging de hoofdprijs naar de Nederlandse Annemiek Van Vleuten. Zij troefde onze landgenoot Lotte Kopecky af.

Uitslag mannen: 1. Remco Evenepoel 139 punten, 2. Wout van Aert 88, 3. Tadej Pogacar 84., 4. Jonas Vingegaard 80, 5. Filippo Ganna 15

Uitslag vrouwen: 1. Annemiek van Vleuten 145 punten, 2. Lotte Kopecky 69, 3. Pauline Ferrand-Prévot 48, Elisa Longo Borghini 48, 5. Lorena Wiebes 40