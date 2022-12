Oekraïense onderzoekers hebben duizenden brokstukken bijeengebracht van raketten, clusterbommen en granaten die Rusland heeft afgevuurd op de oostelijke stad Charkov. De Oekraïners willen met het ‘rakettenkerkhof’ bewijs leveren dat het Kremlin oorlogsmisdaden heeft gepleegd.

‘Rusland gebruikte deze wapens om civiele infrastructuur, ziekenhuizen, flatgebouwen, particuliere en staatsbedrijven aan te vallen’, verklaart Dmitro Tsjoebenko, woordvoerder van het Openbaar Ministerie in Charkov.

De verzamelde restanten van raketten en granaten worden onderzocht door deskundigen en onderzoekers van het Internationaal Strafhof.

Onze journalist Corry Hancké ging in mei de schade opmeten in Charkov, dat vanaf de eerst dag van de invasie het doelwit was van Russische raketaanvallen: