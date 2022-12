Tien verdachten in fraudeonderzoek Belgisch voetbal kunnen vervolging afkopen

Tien verdachten in het grote strafdossier rond fraude in het Belgische voetbal hebben een akkoord gesloten met het federaal parket om hun vervolging af te kopen. De rechter moet voor de minnelijke schikkingen nog groen licht geven, schrijft De Tijd donderdag en wordt bevestigd aan onze redactie.

De Antwerpse kamer van inbeschuldigingstelling buigt zich vandaag over Operatie Zero, het grote onderzoek naar fraude in het Belgische voetbal, en krijgt meteen een reeks ‘verruimde minnelijke schikkingen’ voorgeschoteld. Het federaal parket blijkt namelijk akkoorden te hebben gesloten met tien verdachten die in Operatie Zero worden vervolgd. In ruil voor het betalen van een minnelijke schikking zouden die tien verdachten dan niet meer voor de strafrechter moeten verschijnen.

Het federaal parket bevestigt het nieuws, maar benadrukt dat de minnelijke schikkingen eerst moeten worden gehomologeerd door de rechter. Het wil niet communiceren met welke tien verdachten het een akkoord heeft gesloten. Volgens Het Laatste Nieuws gaat het om voorzitter Bart Verhaeghe en manager Vincent Mannaert van Club Brugge, manager Michel Louwagie van AA Gent, manager Matthias Leterme van KV Kortrijk, oud-bestuursleden Herbert Houben, Patrick Janssens, Herman Nijs en Filip Aerden van Racing Genk en oud-bestuurslid Paul Van der Schueren van OH Leuven. Dat wordt ook bevestigd aan onze redactie.

In januari van dit jaar werd duidelijk dat het parket in dat dossier 56 personen en een vennootschap voor de strafrechter wil brengen. Onder die verdachten bevinden zich trainers, managers, bestuursleden en makelaars met links naar de helft van de Belgische topclubs. Zij worden verdacht van matchfixing, witwaspraktijken, valsheid in geschrifte, criminele organisatie en omkoping.