Verrast Martinez met Doku, Trossard of Openda? Slechts zes Rode Duivels zijn zeker van basisplaats tegen Kroatië

Een zaak van staatsbelang. Dat is de ploegopstelling van de Rode Duivels vandaag in het Ahmad Bin Ali-stadion tegen Kroatië (16 uur). Slechts zes Rode Duivels zijn zeker van basisplaats. Romelu Lukaku is daar niet bij. Hij kan nog geen 90 minuten aan.

Meestal is het makkelijk om in het hoofd van Roberto Martínez te kruipen, maar deze keer is anders. Nooit begon de huidige generatie Rode Duivels slechter aan een groot toernooi. De spelers én de trainer zijn in een voor hen onbekende situatie. Een nieuwe aanpak, en nieuwe namen, zijn nodig om een nationaal trauma af te wenden.

1 Hoe lang speelt Lukaku?

Start hij of start hij niet? Dat is de belangrijkste vraag voor de alles-of-niets-wedstrijd tegen Kroatië. Hij, dat is Romelu Lukaku, met 68 goals de topschutter aller tijden van de Rode Duivels. Lukaku speelde de voorbije amper door een spierblessure bij Inter Milaan en viel tot dusver tien minuten in bij de Rode Duivels tegen Marokko. Tegen Kroatië zal zijn speeltijd langer zijn, maar de medische en de technische staf van de Rode Duivels wacht tot het laatste moment om vast te leggen hoe lang hij kan spelen.

Zelf wil Lukaku niets liever dan op het terrein te staan. Hij werpt zich op als eerste ‘cheerleader’ en oppepper van de ploeg. Stiekem hoopt hij op zestig minuten voetbal, maar het zou kunnen dat de medische staf zijn veto stelt en hij het met vijfenveertig minuten of een invalbeurt zal moeten stellen. Zijn minuten tegen Marokko onthulden dat Lukaku ver van zijn beste vorm zit. Als hij het verschil tegen Kroatië wil maken, zal het op wilskracht moeten gebeuren.

Als Lukaku niet start, gaat het tussen Michy Batshuayi en Loïs Openda voor een basisplaats. Omwille van zijn scorend vermogen bij de Rode Duivels – de enige goal op dit WK kwam van zijn voet – zal de voorkeur dan naar Batshuayi gaan. Openda kan als invaller meer verrassen dan Batshuayi.

2 Mag Trossard hopen op een basisplaats?

Slechts zes Rode Duivels lijken op dit moment zeker van een basisplaats tegen Kroatië: Thibaut Courtois, Toby Alderweireld, Jan Vertonghen, Axel Witsel, Kevin De Bruyne, Eden Hazard. Sommige waarnemers zouden ook liever een van de verdedigers of Axel Witsel op rust willen sturen, maar de kans lijkt uiterst klein dat Roberto Martínez een van zijn ‘intouchables’ laat vallen. Over de basisplaats van Eden Hazard was voor het toernooi heel wat te doen, maar de kapitein was in de eerste twee wedstrijden zeker niet de minste van de Rode Duivels.

Door de schorsing van Amadou Onana zou het kunnen dat Kevin De Bruyne op het middenveld gaat spelen. ‘KDB’ was gefrustreerd in de eerste wedstrijden en zou dan beter de lijnen kunnen uitzetten bij de Duivels. Het zou ook meteen betekenen dat Leandro Trossard kans maakt op een basisplaats, net als Eden Hazard in de ‘pocket’ achter de diepe spits. De bondscoach kan net als op het EK ook verrassen met Jérémy Doku op die positie. Die speelde nog geen seconde op dit WK. Dries Mertens is een vertrouweling en kan ook. Charles De Ketelaere maakte tegen Marokko geen te beste beurt.

3 Met Dendoncker verloren de Duivels in dertig matchen nog nooit

De Rode Duivels hebben een talisman in de ploeg. Met Leander Dendoncker verloren de Belgen nog nooit. En de gewezen verdediger-middenvelder van Anderlecht heeft intussen dertig interlands op de teller. Een statistiek die tot nadenken stemt.

Als Dendoncker opnieuw zijn kans krijgt, zou Timothy Castagne naar de rechterflank verhuizen. Daar was Thomas Meunier niet goed tegen de Marokkanen en hij lag nog onrechtstreeks aan de basis van de 1-0 ook. Meunier maakte de onnodige fout van waaruit de vrije trap voortkwam.

Net als tegen Marokko lijken de Duivels te zullen spelen met een driemansverdediging in balbezit en met vier achteraan bij balverlies. Dan kan Timothy Castagne de rechterkant in de defensie komen versterken. Bij balbezit zal hij op rechts als wingback lopen.

Links gaat het tussen Thorgan Hazard en Yannick Carrasco met een lichte voorkeur voor Thorgan Hazard omdat hij het tegen Marokko defensief beter deed dan Carrasco tegen Canada. Hij combineert ook beter met zijn broer Eden Hazard die dan voor hem loopt.

In de spits hangt het van één zaak af. Is Romelu Lukaku fit genoeg om te starten? We gokken erop van wel.