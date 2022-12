Overwegend droog en grijs met later mogelijk opklaringen

Er hangt donderdagochtend in sommige streken nog mist, die snel verdwijnt, behalve in de Ardennen. In de meeste streken blijft het grijs met lage wolken, maar in de loop van de namiddag ontstaan er vooral ten westen van de Schelde opklaringen.

Het blijft overwegend droog met in de Ardennen mogelijk wat motregen. De minima liggen tussen 2 graden in de Hoge Venen en 7 graden over het westen bij een zwakke tot meestal matige noordoostenwind. Aan zee kunnen de opklaringen breed zijn, meldt het KMI.

Donderdagavond en -nacht neemt de bewolking toe vanaf het westen en wordt het overal betrokken. In de Hoge Ardennen kunnen de lage wolken opnieuw het zicht beperken. De minima liggen tussen 0 en 3 graden bij een meestal matige noordoostenwind.

Vrijdag is het zwaarbewolkt. Het blijft overwegend droog in Laag- België, maar ten zuiden van Samber en Maas is er kans op wat lichte (winterse) neerslag. Het is vrij koud bij maxima van 0 graden in de Hoge Venen tot 3 of 4 graden in Laag- en Midden-België. Er staat een matige wind uit het noordoosten.