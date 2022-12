Opnieuw glitter, glamour en awards: nieuwe Vlaamse mediaprijzen heten ‘Kastaars!’

De Kastaars! eren naar eigen zeggen het beste van de Vlaamse mediasector. De presentatie van de galashow op 28 januari is toevertrouwd aan Danira Boukhriss Terkessidis, Koen Wauters en Gert Verhulst, niet toevallig de tv-coryfeeën van VRT, VTM en Vier.

Vlaanderen is een mediaprijs rijker. Zes jaar na het verdwijnen van de Vlaamse Televisie Sterren wordt er opnieuw een gala-avond georganiseerd om Vlaams mediatalent in de schijnwerpers te zetten: de Kastaars!. De presentatie is in handen van schermgezichten Danira Boukhriss Terkessidis, Koen Wauters en Gert Verhulst. Mediabedrijven VRT, DPG Media, Streamz en SBS hebben samen hun schouders onder het initiatief gezet.

De prijzen lauweren meer dan alleen televisie. Volgens de initiatiefnemers ‘huldigen de prijzen alles wat je het afgelopen jaar moet hebben gezien of gehoord in onze media’. ‘Zowel tv-programma’s en -gezichten, radiopresentatoren en -formats, als onlineproducties maken kans op een Kastaar. Het publiek kan in verschillende categorieën stemmen en voorts bepaalt een negenkoppige jury, onder leiding van voorzitter Luc Appermont, drie andere winnaars.’ De genomineerden en de verschillende categorieën worden op 9 januari bekendgemaakt.

De uitreiking de komende drie jaar telkens op de laatste zaterdag van januari plaatsvinden. Dat betekent dat de Kastaars dit jaar op 29 januari worden uitgedeeld. De show zal te volgen zijn op tv, radio en online. Opvallend is dat zowel Eén als VTM de show zal uitzenden. Op de radio kan iedereen volgen op Nostalgie, Joe, Qmusic, Radio 2 en MNM.

Bekroningen

‘Een kastaar: dat is een deugniet, een kanjer. En die kanjers, die hebben we in overvloed’, zeggen Danira Boukhriss Terkessidis, Koen Wauters en Gert Verhulst nog in het persbericht. ‘Daarom eren deze prijzen al het goeds van het afgelopen jaar, uit de volledige Vlaamse mediasector.’

Met de nieuwe mediaprijs is Vlaanderen zo een overkoepelende prijs rijker, naast de Vlaamse cultuurprijzen Ultimas en de MIA’s voor de muziekindustrie. Sinds 2021 worden ook de Jamies uitgereikt, een prijs voor Vlaams online video talent. Die keren terug op 1 februari volgend jaar. Een televisieprijs was er sinds 2017 niet meer. De Vlaamse Televisie Sterren deemsterden weg in obscuriteit toen verschillende televisiemakers er hun handen aftrokken.