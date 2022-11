Democraat Hakeem Jeffries wordt fractieleider in Amerikaanse Huis

De Democraat Hakeem Jeffries werd woensdag door zijn collega’s verkozen om Nancy Pelosi op te volgen en zijn partij te leiden in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. Hij wordt de eerste zwarte man die fractieleider wordt van de Democraten.

De stemming werd woensdag achter gesloten deuren gehouden. De 52-jarige volksvertegenwoordiger, die sinds 2019 hoge functies bekleedt in de top van de Democratische partij, was de enige kandidaat. De verkiezing van Jeffries markeert een generatiewissel in het Amerikaanse Congres: de New Yorker is dertig jaar jonger dan Nancy Pelosi, de huidige voorzitter (’Speaker’) van het Huis.

Pelosi kondigde midden november aan dat ze niet langer de leider van de Democraten zou zijn in het toekomstige Huis van Afgevaardigden omdat ze plaats wil maken voor “een nieuwe generatie”. Ze zal in het Lagerhuis blijven zetelen als afgevaardigde voor Californië. Het beloven moeilijke jaren te worden voor Jeffries. Hij komt aan het hoofd van de partij te staan wanneer er een Republikeinse meerderheid zetelt in het Huis. De Republikeinen veroverden de controle over het Huis in de tussentijdse verkiezingen in november.

Progressief, maar geen Bernie Sanders

Jeffries groeide op in Brooklyn, New York, te midden van het bendegeweld. Tijdens de jaren tachtig en negentig werd hij geconfronteerd met de crack-epidemie in zijn stad, en met het groeiende straatgeweld. Ondanks de ruige leefomgeving studeerde Jeffres rechten en politicologie. Na zijn studies ging hij aan de slag als advocaat bij verschillende prestigieuze kantoren.

In 2006 stapte hij in de politiek, als lid van het parlement van de staat New York. Uiteindelijk schopte hij het tot het voorzitter van de Democratische Caucus, de grootste fractie binnen de partij. Hij was het jongste lid ooit die die positie mocht bekleden.

De nieuwe partijleider beschouwt zichzelf meer als een progressieveling, aan de linkerkant van het politieke spectrum. ‘Ik ben een zwarte progressieve Democraat die zich zorgen maakt over racisme, sociale en economische onrechtvaardigheid’, zei hij eens tijdens een interview. ‘Maar ik zal nooit buigen voor links Democratisch socialisme (de politieke ideologie die onder andere Bernie Sanders en Alexandria Ocasio-Cortez aanhangen, red.).’