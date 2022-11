Belg komt aan hoofd klimaatactie bij Commissie

De Europese Com­­missie heeft Kurt Vandenberghe benoemd tot hoofd van het directoraat-generaal voor klimaatactie. De beslissing gaat in op 16 januari. Hij volgt de Italiaan Raffaele Mauro Petriccione op, die in augustus onverwacht overleed.

Vandenberghe werkt al 26 jaar voor de Europese Commissie. Hij maakte deel uit van het kabinet van voormalig Belgisch Eurocommissaris Philippe Busquin en werd later kabinetschef van Janez Potocnik, die van 2009 tot 2014 Europees Commissaris voor Milieu was.

Bij het aantreden van Commissievoorzitter Ursula Von der Leyen schoof hij door naar haar kabinet als adviseur voor de Green Deal – een absolute topprioriteit van deze Commissie. ‘Hij speelde een centrale rol in het aansturen van de uitvoering ervan’, aldus Von der Leyen.

Met de benoeming treedt Vandenberghe in de voetsporen van de Belg Jos Delbeke, die topambtenaar voor klimaat was bij de Commissie tussen 2010 en 2018, en zijn stempel drukte op belangrijke klimaatwetgeving.

Kurt Vandenberghe woonde tot zijn achttiende in Oostende. Hij was een jeugdvriend van de journalist en documentairemaker Pascal Decroos en stond na diens overlijden in 1997 mee aan de wieg van het Fonds Pascal Decroos voor Bijzondere Journalistiek.

België telt nu twee topambtenaren bij de Europese Commissie: Koen Doens is directeur-generaal voor internationale samenwerking.