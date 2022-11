Leider van IS omgekomen, nieuwe kalief aangesteld

De leider van de terroristische organisatie Islamitische Staat werd om het leven gebracht. Een nieuwe kalief heeft de fakkel overgenomen.

De IS-leider, Aboe al-Hassan al-Hashemi al-Qurashi, werd gedood ‘in de strijd tegen de vijanden van God’, zei een woordvoerder van de jihadistische organisatie in een audioboodschap. Het Witte Huis juichte het nieuws toe. John Kirby, woordvoerder van de Amerikaanse Nationale Veiligheidsraad, stelde dat ‘we blij zijn met de aankondiging dat er alweer een leider van IS niet langer op aarde rondloopt’.

Familie van de profeet

IS stelde meteen nieuwe kalief aan. Hij heet Aboe al-Hoessein al-Hoesseini al-Qurashi en verder is er over hem weinig bekend. De woordvoerder liet weten dat het een jihadistische ‘veteraan’ betreft, aan wie alle strijders ogenblikkelijk hun trouw moeten betuigen. De naam ‘al-Qurashi’ verwijst naar de stam van de profeet Mohammed. Elke IS-leider wordt immers verondersteld van de profeet af te stammen.

Islamitische Staat wist in 2014 een uitgestrekt grondgebied te veroveren in Irak en Syrië, waar het drie jaar lang een schrikbewind voerde. Het zelfverklaarde kalifaat stortte in na talrijke tegenoffensieven, eerst in Irak in 2017, twee jaar later ook in Syrië in 2019. Tot op vandaag voeren ondergrondse cellen van de soennitische terreurbeweging aanslagen uit in beide landen.

Aboe al-Hassan al-Hashemi al-Qurashi is de derde IS-leider die sterft. De eerste was Aboe Bakr al-Baghdadi al-Qurashi, die werd uitgeschakeld door een Amerikaanse operatie in Syrië in 2019. Aboe Ibrahim al-Hashimi al-Qurashi, de tweede leider van IS, werd in februari dit jaar gedood in een actie van de speciale strijdkrachten van de Verenigde Staten.