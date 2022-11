Fleetwood Mac-zangeres Christine McVie overleden

Christine McVie, zangeres van de band Fleetwood Mac, is op 79-jarige leeftijd overleden. Dat meldt haar familie in een bericht op Facebook. ‘Ze stierf in het bijzijn van haar familie in het ziekenhuis na een korte ziekte.’

‘Namens de familie van Christine McVie informeren wij u met een zwaar hart over het overlijden van Christine. Ze is vanmorgen, woensdag 30 november 2022, na een korte ziekte vredig in het ziekenhuis overleden.’ Dat staat in een statement van haar familie op Facebook te lezen. ‘We vragen u vriendelijk om de privacy van de familie te respecteren in deze uiterst pijnlijke tijd en we willen graag dat iedereen Christine in het hart houdt en het leven van een ongelooflijk mens en vereerde muzikante die universeel geliefd was, herdenkt. RIP Christine McVie.’

De band bracht woensdagavond een eerbetoon aan de singer-songwriter McVie in een verklaring na het nieuws van haar overlijden. ‘Er zijn geen woorden om ons verdriet over het overlijden van Christine McVie te beschrijven. Ze was echt uniek, bijzonder en getalenteerd. We waren zo gelukkig om een leven met haar te hebben. Individueel en samen koesterden we Christine diep en zijn we dankbaar voor de geweldige herinneringen die we hebben. We zullen haar zo erg missen.’

Een portret van Fleetwood Mac uit 1971: v.l.n.r. Danny Kirwan, Bob Welch, Mick Fleetwood, Christine Perfect (McVie) en John McVie Foto: BELGAIMAGE

Razend populaire rockband

McVie, die geboren werd als Christine Perfect, kwam bij de band begin jaren 1970 en schreef onder meer de hits ‘Little Lies’, ‘Everywhere’, ‘Don’t Stop’, ‘Say You Love Me’ en ‘Songbird’. 28 jaar later verliet ze de band om daarna in 2014 opnieuw toe te treden. McVie trouwde in 1968 met Fleetwood Mac-bassist John McVie.

Fleetwood Mac was een van de bekendste rockbands van de jaren zeventig en tachtig, bestaande uit Mick Fleetwood, Christine en John McVie, Lindsey Buckingham en Stevie Nicks. Het razend populaire album Rumours, uitgebracht in 1977, werd een van de best verkochte albums aller tijden en bevatte hits als ‘Second Hand News’ en ‘You Make Loving Fun’.

Eerder dit jaar stierf ook de Amerikaanse zanger en muzikant Brett Tuggle, vooral bekend als keyboardspeler bij Fleetwood Mac. Twee jaar geleden overleed Peter Green, een stichtend lid van de band, op 73-jarige leeftijd.