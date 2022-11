89-jarige vrouw krijgt euthanasie na verkrachting in woonzorgcentrum, verdachte riskeert tien jaar cel

Een hoogbejaarde vrouw die afgelopen zomer verkracht werd door een indringer in een woonzorgcentrum in Lint, krijgt over 12 dagen euthanasie. Een levenseinde dat ze gevraagd heeft, omdat ze sinds de verkrachting ondraaglijk psychisch lijdt. ‘Maar eerst wil ze nog dat de dader een straf krijgt’, zegt haar familie. Het Antwerpse parket eist 10 jaar cel voor de man, geen onbekende van de familie.

