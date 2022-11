Somers berispt Brussel: ‘Waarom zouden ze donderdag niet weer rellen? Ze worden toch niet gestraft’

In het Vlaams Parlement benadrukte minister van Samenleven Bart Somers (Open VLD) dat Brussel haar verantwoordelijkheid moet opnemen. ‘Een stad kan veel kordater optreden als ze daar écht een prioriteit van maakt.’

‘De kans dat het donderdag (bij de nieuwe WK-match van Marokko, red.) in Brussel opnieuw ontspoort, is groot. Waarom zouden ze het niet doen? Ze worden daar toch niet gestraft. Ze worden daar toch niet aangepakt.’ Vlaams minister van Samenleven Bart Somers (Open VLD) haalde vanmiddag in het Vlaams Parlement opvallend hard uit naar Brussel. Het Brussels Gewest en de lokale besturen laten het volgens Somers na om veel ‘kordater en repressiever’ op te treden tegen de criminelen.

‘In de meeste steden in Vlaanderen, waar ook mensen met Marokkaanse roots samenkwamen, vonden die rellen níet plaats’, benadrukte Somers. ‘Zelfs in de stad Antwerpen, waar ook rellen begonnen, werd er veel kordater en korter op de bal gereageerd. Lokale besturen kunnen een verschil maken. En het is de taak van Brussel en de Brusselse gemeenten om hun verantwoordelijkheid op te nemen op het vlak van veiligheid. Als een gemeente of een stad dat niet doet, zet ze de deur open voor negatieve rolmodellen en maatschappelijke spanningen.’

Geen verontschuldigen

Een bevlogen Somers reageerde in het parlement ook op de uitspraak van Vlaams Belang dat er een ‘Marokkanenprobleem’ is. ‘Maar geen enkele Marokkaanse Vlaming moet zich aangesproken voelen na de rellen’, antwoordde Somers. ‘Integendeel, we moeten heel duidelijk maken dat we niet willen dat ze zich verontschuldigen. Ze kunnen wel hun verontwaardiging uitspreken als burgers van deze samenleving, dat kan ik waarderen. Maar niemand moet zich verontschuldigen, behalve de daders. Het zijn altijd dezelfde criminele jongerenbendes die misbruik maken van een context om vernielingen aan te richten. Dat is stadshooliganisme en het beleid kan dat ook aanpakken.’

Somers benadrukte ook dat veel van die jongeren in België geboren en opgegroeid zijn. ‘Dit heeft weinig te maken met inburgering. Het gaat over jongeren die totaal ontspoord zijn. En als we niet snel optreden, gaat dat van kwaad naar erger. Dat maakt het nog méér de verantwoordelijkheid van de lokale besturen. Een stad kan daar veel kordater tegen optreden als ze daar een prioriteit van wil maken. Maar in bepaalde steden en wijken laten ze het op zijn beloop. Zo creëer je een klimaat van onbehagen.’

‘Juist heel goed ingeburgerd’

Niet alleen Brussel moest het in het parlement ontgelden. Ook federaal minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) en federaal minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) kregen ervan langs. ‘De kern van het probleem is politioneel en justitioneel’, wees Somers met de beschuldigende vinger naar onder meer zijn partijgenoot. ‘We moeten maken dat er geen straffeloosheid heerst.’

Maar in de eerste plaats zijn de lokale besturen daarvoor wel de motor, benadrukte Somers. ‘Een burgemeester kán daar een verschil in maken. Maar als je natuurlijk uw preventiewerk en jeugdwerk herleidt tot een aantal mensen die mee excuses aandragen en die niets anders kunnen doen dan pampers aantrekken, dan ben je fout bezig. Je moet jongeren een kader scheppen en normen geven, je moet de ouders aanspreken en met de scholen gaan praten. Je moet lijnen trekken. Dat is ook in het belang van de jongeren om hun een toekomst te geven.’