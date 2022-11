‘Laat de Verhofstadt in u los’

Wie slipt in de Wetstraat of in de geruchtenmolen belandt, verzeilt vroeg of laat in deze rubriek.

Regering van de laatste kans (1)

Het timemanagement van de Kamer lijkt in niets op dat van het Vlaams Parlement. Starten de plenaire vergaderingen in de Vlaamse assemblee klokvast, in de federale Kamer heerst de Franse slag. Hetzelfde geldt voor de commissievergaderingen. Maar de problemen van de Kamer gaan dieper. Woensdagochtend startte de commissie Binnenlandse Zaken met meer dan een half uur vertraging. De oorzaak? De meerderheid was niet in aantal aanwezig. Dat lijkt stilaan een structureel probleem te worden. Ook andere commissies lopen vertraging op. Kennelijk ligt Vivaldi niet zo goed in de markt bij het eigen volk.

Regering van de laatste kans (2)

Nochtans kwam er in de commissie schoon volk langs. Premier Alexander De Croo (Open VLD) presenteerde zijn beleidsbrief rond cybersecurity. Dat gebeurde onder een grote persaandacht. De N-VA beloofde immers de premier op de rooster te leggen – als coördinator van het regeringswerk – over de jongste problemen met de begroting en het ontslag van staatssecretaris Eva De Bleeker (Open VLD). Zo wilde Sander Loones (N-VA) in het kader van het beloofde ‘transparante bestuur’ de whatsappjes en/of mails opvragen die meer licht op deze zaak kunnen werpen. De Croo liet niet na om de talrijke aanwezigen te bedanken voor hun interesse.

Regering van de laatste kans (3)

N-VA-fractieleider Peter De Roover haalde vervolgens de bazooka boven om het regeringsbeleid aan flarden te schieten. ‘Gezien het gebrek aan ambities kunnen we wellicht nu al de eindconclusies trekken’, voorspelde hij het komende anderhalf jaar tot de volgende verkiezingen. ‘U bent niet in staat om te hervormen, noch om te vallen.’ De Roover ontwaarde ook interne verdeeldheid binnen het kabinet. ‘The duty of the majority is to oppose’, zo concludeerde hij. De fractieleider voorspelde dat De Croo net als Guy Verhofstadt de geschiedenis zou ingaan als de man die België met budgettaire problemen opzadelde.

Regering van de laatste kans (4)

Zo’n belediging kon Kristof Calvo (Groen) niet laten passeren. Hijzelf kwam onder de paarsgroene regering van Verhofstadt tot politieke wasdom. Hij prees ‘de ambitie en het voluntarisme’ van de toenmalige premier. ‘Laat de Verhofstadt in u los’, zo riep hij De Croo op. Het Kamerlid moest namelijk toegeven dat Vivaldi ‘meer ambitie en voluntarisme’ aan de dag moet leggen om een ‘positieve plek in de geschiedenis te veroveren’. Daarbij denkt Calvo niet alleen aan socio-economische hervormingen maar ook aan politieke vernieuwing, zijn eigen dada.

Regering van de laatste kans (5)

De vrees bestaat dat Vivaldi de federale regering ‘van de laatste kans’ wordt, dat er na 2024 een maandenlange blokkering komt om vervolgens tot het ‘confederale tijdperk’ toe te treden. Ook Calvo is daarvan overtuigd. Loones was niet onder de indruk, en nog minder met de verwijzing naar Verhofstadt. Die had er volgens hem tijdens een economische hoogconjunctuur ‘meer dan 25 miljard euro’ doorgedraaid.

Regering van de laatste kans (6)

Uiteindelijk kon Loones zijn vraag om transparantie aan De Croo niet stellen. Het debat over Vivaldi sleepte zo lang aan, dat er geen tijd meer restte – de premier had andere verplichtingen. De commissievoorzitter gaat nu op zoek naar een datum voor de tweede aflevering. Iedereen kijkt er alvast naar uit, al was het maar omdat ook CD&V en Open VLD zich lieten gelden. Franky Demon (CD&V) ontkende prompt de bewering van de N-VA als zou er binnen de Vlaamse regering, in tegenstelling tot Vivaldi, een goede sfeer heersen. Tim Vandeput (Open VLD) herinnerde de N-VA aan haar voortijdig vertrek uit de regering-Michel en liet kwansuis de naam van Melikan Kucam vallen.