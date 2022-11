Unesco erkent Frans stokbrood als cultureel werelderfgoed

De Franse baguette behoort volgens de VN-organisatie Unesco tot het cultureel werelderfgoed. Frankrijk heeft het afgelopen jaar om erkenning van het stokbrood gevraagd. Dagelijks worden in het land naar schatting 10 miljoen baguettes gegeten.

Het product is toegevoegd aan de lijst van ‘immaterieel cultureel erfgoed’. Die lijst bestaat sinds 2003 en is divers. Sociale gewoonten, rituelen en tradities worden opgenomen in de lijst. ‘Een kenmerk is dat het erfgoed wordt overgedragen van generatie op generatie, en dat het belangrijk is voor een gemeenschappelijke identiteit’, aldus Unesco.

De baguette kreeg zijn naam officieel in 1920. Toen werd een wet van kracht die bepaalt dat een baguette minstens 80 gram moet wegen en maximaal 40 centimeter lang mag zijn.

De geschiedenis van het langwerpige, knapperige brood gaat terug tot de zeventiende eeuw. In de achttiende eeuw werd het op steeds meer plaatsen gebakken, volgens sommigen vanwege de introductie van stoomovens in de jaren dertig van die eeuw. Een populaire anekdote is dat keizer Napoleon verordonneerde dat brood in stokvorm moest worden gemaakt zodat soldaten het makkelijk konden meenemen.