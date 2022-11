Neen, u mag niet op wolven schieten met een paintballgeweer

De wolven in het Nationaal Park De Hoge Veluwe kunnen opgelucht ademhalen en de paintballgeweren van de handhavers mogen aan de kant. De rechter in Utrecht heeft nu definitief een einde gemaakt aan de omstreden praktijk om wolven opnieuw mensenschuw te maken.

Onderbouwing onvoldoende

De rechter neemt de signalen over het afwijkende gedrag van de wolf serieus, maar stelt dat de provincie niet goed duidelijk heeft gemaakt welke incidenten zich precies hebben voorgedaan. Het is de vraag of het steeds over dezelfde wolf ging.

Ook zijn andere opties dan het paintballgeweer niet goed onderzocht, vindt de rechter. Het geweer is een experimenteel middel. Onduidelijk is, aldus de rechter, of de verfkogels de wolf zullen verwonden en of een verfmarkering zorgt voor verstoting uit de roedel, zoals de Nederlandse Faunabescherming heeft gesteld.

De voorzieningenrechter wijst erop dat het niet haar taak is om zich te mengen in de maatschappelijke discussie over de toekomst van de wolf in Nederland. ‘Het uitgangspunt in deze zaak is dat de wolf op dit moment een Europese beschermde status heeft en dat een ontheffing om het dier opzettelijk te verstoren goed onderbouwd moet zijn’, aldus de rechter. ‘Die onderbouwing is nu onvoldoende.’

‘Door toedoen van bezoekers’

Sinds 27 oktober had de provincie Gelderland toestemming gegeven om al te familiaire wolven met verfkogels te belagen. De Nederlandse Faunabescherming was het daar niet mee eens en stapte naar de rechter. De organisatie stelt onder meer dat de jonge wolf gewoon nieuwsgierig is en dat dit als normaal gedrag moet worden beschouwd. Bovendien zou dat gedrag zijn ontstaan door toedoen van bezoekers aan het Nationaal Park. De rechtbank nam op 16 november al een ordemaatregel, waardoor het schieten per direct stil kwam te liggen.

In oktober signaleerde de provincie enkele gevallen van wolven die ‘onnatuurlijk gedrag’ vertonen en in de buurt van mensen durven te komen. Mogelijk gaat het telkens om hetzelfde jonge dier dat niet heeft geleerd om bang te zijn voor mensen.

Ook in Vlaanderen mogelijk

Er circuleren beelden van natuurfotografen die een wolf omsingelden om kiekjes te schieten. Op een ander filmpje trippelt een wolf vlak langs wandelaars. Dat kan tot gevaarlijke situaties leiden, vindt de provincie Gelderland.

Ook in Vlaanderen liggen paintballgeweren klaar om wolven die te dicht in de buurt van mensen komen, te waarschuwen. Een probleemwolf beschieten met verfballetjes is in principe mogelijk in Vlaanderen. ‘Een wetswijziging is niet nodig’, aldus Jeroen Denaeghel, woordvoerder van het Vlaams Agentschap voor Natuur en Bos. ‘Het kan volgens het interventieprotocol voor probleemwolven.’