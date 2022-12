Bart De Wever zet hoog in: confederalisme of niets

Na de verkiezingen wil N-VA alleen nog onderhandelen over confederalisme. België is immers uitgeleefd, zegt N-VA-voorzitter De Wever. Wat verstaat hij onder confederalisme? En zal hij daar partners voor vinden of is het alleen een mooie verkiezingskreet?





De federale regering kan alleen nog beslissingen nemen die geld kosten, besparen lukt niet meer en dat moet nochtans dringend, luidt de redenering van Bart De Wever. Enkel Vlaanderen kan dit waarmaken. En als we dit niet doen, zo dreigt hij, dan gaat onze welvaart zeer snel wegsmelten.

