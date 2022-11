De Amerikaanse vrouw Melissa Highsmith werd in 1971 ontvoerd door haar babysitter. Afgelopen week is ze dankzij Facebook en een DNA-test na meer dan een halve eeuw herenigd met haar familie.

Highsmith was 21 maanden oud toen een oppas haar uit de woning van haar moeder in Fort Worth, in de Amerikaanse staat Texas, ontvoerde.

De familie gaf de verdwijning van Melissa Highsmith aan bij de politie, maar de baby en haar babysitter bleken spoorloos verdwenen. De moeder werd na de verdwijning van Highsmith jarenlang achtervolgd door schuldgevoelens en depressies.

In 2018 probeerde de familie om de zaak alsnog op te lossen met behulp van een Facebookpagina, waarbij ze om hulp vroegen bij de zoektocht naar hun vermiste familielid. In september kregen ze een anonieme tip dat de vrouw in de buurt van Charleston zou wonen, meer dan 1.800 kilometer verderop. Een DNA-test, een moedervlek en haar verjaardag bevestigden dat het wel degelijk ging om Melissa Highsmith.

Melanie

Melissa Highsmith groeide op met de naam Melanie. Op 15-jarige leeftijd liep ze vanwege misbruik van huis weg en leefde ze een tijd op straat. Ze hoorde voor het eerst dat ze als vermist was opgegeven toen een familielid haar via Facebook benaderde.

Wat de juridische gevolgen zijn voor de oppas die Highsmith ontvoerde, is niet duidelijk. De verjaringstermijn verstreek twintig jaar na Highsmiths achttiende verjaardag, dat schrijft The Guardian.