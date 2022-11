Nederland zal omstreden kerncentrales bouwen in Zeeland, vlak bij grens België

De Nederlandse regering wil twee kerncentrales bouwen in Borssele, een dorp dicht bij de grens met ons land. De plannen zijn omstreden, maar volgens voorstanders zijn de kerncentrales belangrijk voor een autonome energievoorziening.

Het Nederlandse kabinet is eruit: er komen twee nieuwe kerncentrales in het Zeeuwse dorp Borssele, de enige plaats in het land waar nu nog een kerncentrale staat. Vorige maand had minister van Energie en Klimaat Rob Jetten (D66) in de Tweede Kamer aangekondigd dat het kabinet er bijna uit was. Nu is de kogel echt door de kerk.

De nieuwssite RTL Nieuws meldde het dinsdag als eerste, op basis van gelekte stukken. Daarna werd het in verschillende andere media bevestigd door bronnen rond de coalitie. Het ministerie van Economische Zaken wil officieel nog niets bevestigen.

Borssele was van meet af aan de meest voor de hand liggende optie, omdat daar al een kerncentrale staat. Bij de plaatselijke bevolking is er weinig weerstand en de provincie Zeeland heeft eerder gezegd ervoor open te staan.

• Nederlanders willen energiesteun weigeren

De twee nieuwe kerncentrales waren ook aangekondigd in het Nederlandse regeerakkoord. Door de Russische oorlog in Oekraïne en de energiecrisis die deze heeft ontketend in Europa, is volgens een meerderheid van de Kamer de noodzaak van de bouw toegenomen. De kerncentrales kunnen een bijdrage leveren aan een autonome energievoorziening, menen de voorstanders. Volgens de gelekte documenten kunnen de centrales vanaf 2035 11 tot 15 procent van de Nederlandse elektriciteitsproductie voor hun rekening nemen.

Weinig animo

De bouw van nieuwe kerncentrales is omstreden. Tegenstanders vrezen voor veiligheidsrisico’s en wijzen naar het kernafval, dat zeer lang radioactief blijft en veilig opgeborgen moet worden. Voorstanders stellen dat de risico’s klein zijn – afval blijft wel een probleem – en zien er een relatief schone energiebron in die een rol kan spelen bij de energietransitie.

Ook in andere Europese landen is het debat over kernenergie als gevolg van de energiecrisis opnieuw opgelaaid. In Duitsland moesten de laatste kerncentrales dit jaar dichtgaan, maar die blijven nu iets langer open (al is dat minder lang dan de voorstanders wilden). In ons land staan de federale regering en Engie nog ver van een akkoord.

De daadwerkelijke bouw van de centrales blijft een heikel punt. Kerncentrales zijn duur en de bouw ervan duurt lang en kent vaak veel tegenslagen. Het kabinet wil de kerncentrales niet helemaal zelf financieren en is dus op zoek naar geldschieters. Maar beleggers en investeerders waren de afgelopen jaren steeds minder happig om geld in nucleaire energie te steken – ook omdat zij liever duurzaam willen investeren en kernenergie daar in hun ogen niet bij past.

Groene investering

Niettemin besloot de Europese Commissie in juli, midden in de energiecrisis en tot blijdschap van voorstanders van kernenergie, dat kernenergie officieel als ‘groene’ investering geldt. Dat geeft mogelijk een nieuwe impuls. Hoeveel de overheid zal bijdragen aan de bouw is nog onduidelijk. Details daarover moeten in de loop van volgend jaar bekend worden. Het kabinet heeft eerder gezegd dat het 5 miljard euro uittrekt voor de eerste stappen. De aanwijzing van Borssele als bouwlocatie is ook nog niet helemaal definitief: het gaat om een zogeheten ‘voorkeurslocatie’. Maar gelet op de ‘gunstige’ omstandigheden bij deze locatie, is de kans zeer groot dat het Borssele blijft. Nu de voorkeurslocatie gekozen is, kunnen ter plaatse voorbereidingen worden gestart zoals een milieurapportage.