Ex-wielrenner Davide Rebellin omgekomen in verkeersongeval

Davide Rebellin (51) is in Italië omgekomen in een verkeersongeval. Dat heeft zijn ploeg Work Service Vitalcare Vega op de sociale media bevestigd, nadat verschillende media zijn overlijden hadden gemeld. Hij werd met de fiets aangereden door een vrachtwagen.

Het ongeval gebeurde volgens de Italiaanse krant La Repubblica deze voormiddag in Montebello Vicentino, in de Italiaanse provincie Vicenza. De hulpdiensten kwamen ter plaatse, maar alle hulp kwam te laat. De vrachtwagen zou zijn doorgereden.

Pas een maand geleden koerste de Italiaan na een lange carrière met de Veneto Classic in Italië zijn laatste wedstrijd. In 1992 werd hij profwielrenner. In zijn loopbaan won hij klassiekers als Luik-Bastenaken-Luik (2004), de Amstel Gold Race (2004), de Waalse Pijl (2004, 2007 en 2009), het Kampioenschap van Zürich (1997) en de eindwinst in zowel Parijs-Nice (2008) als Tirreno-Adriatico (2001).

In totaal verzamelde hij 61 zeges. Zijn laatste dateert van 2017, toen hij een rit won in de Ronde van Iran.

Afgelopen zondag stond Rebellin nog aan de start van een criterium in Monaco, waar onder anderen Philippe Gilbert en Tadej Pogacar aan de start stonden.

Op de Olympische Spelen van 2008 in Peking behaalde Rebellin zilver in de wegrit, maar die medaille moest hij later weer inleveren toen bleek dat hij positief had getest op Cera, een vorm van Epo. Dat kostte hem twee jaar schorsing.

De dood van Rebellin doet denken Michele Scarponi. Vijf jaar geleden overleed de Italiaanse wielrenner van Astana na een aanrijding met een busje.