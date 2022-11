Temperaturen zakken met kans op winterse neerslag: ‘We gaan koude periode tegemoet’

Tot en met midden december voorspelt weerman David Dehenauw koude temperaturen die zelfs onder het gemiddelde kunnen liggen. Vrijdag verwacht het KMI lichte winterse neerslag en niet alleen in de Hoge Venen, maar ook in de Kempen en in Limburg is er kans op een winterse bui.

Door een noordoostenwind zal de temperatuur tegen het einde van de week opnieuw zakken. Waardoor de kans op winterse neerslag groter wordt naar het weekend toe. ‘Als er iets valt, dan zal het iets zijn met een winters tintje’, voorspelt weerman David Dehenauw. ‘Vooral de oostelijke delen van het land maken er kans op. Dus sowieso de Ardennen, maar ook in de oostelijke helft van Vlaanderen zoals Limburg en de Antwerpse Kempen is een winterse bui niet uitgesloten.’

Maar om al van sneeuwbalgevechten te spreken is het volgens Dehenauw nog te vroeg. ‘Als ik kijk naar de hoeveelheden die voorspeld worden, dan is het echt heel beperkt. In de Ardennen zie ik hooguit een centimeter, in Vlaanderen zal het nog minder zijn.’

En de sneeuwval is ook nog eens van korte duur, want vanaf maandag stijgen de temperaturen opnieuw tot zo’n 5 graden overdag. ’s Nachts zakken de temperaturen wel nog tot het vriespunt.

Geen zorgen over energieprijs

Daarna daalt het kwik weer. ‘Tot en met 14 december verwachten we normale temperaturen of temperaturen die wat lager liggen dan gewoonlijk. Ik verwacht niet dat het de stenen uit de grond vriest, maar zacht wordt het niet’, zegt Dehenauw. ‘Dat komt natuurlijk niet goed uit met de dure energieprijzen.’

Maar wie onlangs besloten heeft om toch de verwarming op te zetten, hoeft volgens Engie niet te vrezen voor de energiefactuur. ‘Het is een jaarlijks fenomeen dat het verbruik vanaf november stijgt. Daar wordt ook rekening mee gehouden wanneer de prijzen bepaald worden’, zegt Nele Scheerlink, woordvoerder van Engie. Natuurlijk hangt de invloed ook af van welk type contract je hebt. Wie nog een vast contract heeft, zal een stijging minder voelen.

‘Alleen in oktober zagen we een invloed op de prijs, omdat het patroon er heel anders uitzag dan voorspeld. Er was een lange warme herfst waardoor het verbruik erg laag was en de prijzen dus ook naar beneden werden geduwd. Als de weersomstandigheden plots fel afwijken van de voorspellingen – waardoor er plots meer of minder verbruikt wordt – zullen de prijzen de hoogte of laagte inschieten.’

Veel skistations gesloten

Richting het zuiden van Europa blijft het weer zacht met temperaturen tot 8 graden in Parijs en Londen en zelfs 15 graden in Marseille. ‘In Duitsland verwachten we wel meer winterse neerlag. Richting Tsjechië wordt er zelfs 10 tot 15 centimeter sneeuw verwacht.’

Hoewel er de afgelopen dagen in verschillende skigebieden wat sneeuw gevallen is, zijn nog heel wat skistations gesloten. ‘Er is wel sneeuw in de Alpen, maar vooral aan de zuidflank, daar zal de komende vijf dagen zelfs tussen de 30 tot 70 centimeter sneeuw vallen. Aan de noordflank zal dat veel minder zijn, slechts een paar centimeter. Om daar meer sneeuw te zien zou er een windverandering moeten zijn, maar dat zie ik niet meteen gebeuren’, zegt Dehenauw.