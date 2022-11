Acht crèches in Limburg dicht wegens financieel wanbeheer

Het Agentschap Opgroeien zou dan toch besloten hebben om de acht crèches van Rheia in Limburg te schorsen. Ze konden sowieso niet openblijven vanwege financiële tekorten. De gemeenten kunnen nu de noodopvang opstarten.

In september trok het Agentschap Opgroeien de vergunning in van het kinderdagverblijf Rheia in Heverlee. De nieuwswebsite Apache onthulde dat de zaakvoerder in slechte financiële papieren zat door wanpraktijken, en dat het voortbestaan van nog eens acht andere Rheia-crèches, alle in Limburg, in gevaar kwam.

Bijna drie maanden later is het zover. Vanavond worden de ouders die betrokken zijn bij de kinderopvang van deze commerciële groep in de gemeenten Pelt, Lommel en Hechtel geïnformeerd over de stand van zaken. Schepenen van de betrokken gemeenten zullen samen met crisismanager Karen Ruelens en de bewindvoerder uitleg geven over de stand van zaken.

Gemeenten aan zet

Tot woensdagmorgen was daar veel onduidelijkheid over. Als crèches failliet gaan, is dat een ramp voor ouders. Als de vergunning door het agentschap wordt ingetrokken, moeten ze ook dicht, maar dan krijgen de lokale besturen de opdracht, en bijkomende middelen, om noodopvang te zoeken en te organiseren. Er werd de voorbije dagen druk gezet van onderuit, opdat het Agentschap Opgroeien die beslissing zou nemen.

‘Als de vergunning wordt ingetrokken, zijn wij mee aan zet’, zei dinsdagmiddag de Lommelse schepen van kinderopvang Nancy Bleys. ‘Dan krijgen wij de regierol om in onze gemeente naar alternatieven te zoeken en komt er ook geld om die extra plaatsen te financieren. Dat is niet zo als de crèches op eigen houtje sluiten.’

Ook ouders uit Limburg getuigden de voorbije dagen in diverse kranten, over hoe moeilijk het is om andere opvang te vinden. In Lommel bood Rheia 90 plaatsen voor kinderopvang aan, er werkten 24 medewerkers. Met inbegrip van Hasselt en Lanaken gaat het om 202 plaatsen. Al die ouders vallen straks zonder opvang.

Zoveel druk leidde ertoe dat het Agentschap Opgroeien woensdagmiddag besloot om alle crèches van Rheia toch te schorsen. ‘Natuurlijk zijn we daar opgelucht over en blij mee’, zegt Ruelens, die het nieuws van het agentschap ontving. Ook schepen Bleys bevestigt: ‘We zijn blij dat we nu die subsidies kunnen opvragen, maar natuurlijk niet zo blij met de opdracht. We hadden liever gehad dat dit niet nodig was.’ In Lommel willen ze alvast kijken of ze de 24 medewerkers van de lokale Rheia-crèches kunnen inzetten in de noodopvang.

Wanbetalingen

Toch blijft het pijnlijk dat de vermarkting en commercialisering van de kinderopvang tot dit resultaat leidt. Eerder zei de Leuvense schepen van kinderopvang, Bieke Verlinden, al dat ‘deze ondernemers een loopje genomen hebben met het vertrouwen van de ouders.’ Want ook in Heverlee had Rheia achterstallige huur, hun personeel was er niet betaald en de nutsvoorzieningen evenmin. Wat is er dan gebeurd met het geld van de ouders? Verlinden vond dat het agentschap sneller had moeten zien dat ‘achter deze hele onderneming geen haalbaar financieel plan stak.’