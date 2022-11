Rechtbank veroordeelt racistische uitspraken ten aanzien van Pierre Kompany

In de zomer van 2020 werd Pierre Kompany, burgemeester van Ganshoren, online racistisch bejegend door Belgen vanuit Congo. De Brusselse rechtbank van eerste aanleg heeft een van de daders veroordeeld voor racisme en aanzetten tot haat. ‘Een primeur voor ons land.’

In juli 2020 zette Congo drie Belgen het land uit na denigrerende opmerkingen ten aanzien van Pierre Kompany, burgemeester van Ganshoren. Er was een golf van racistische opmerkingen op gang gekomen aan zijn adres na het verspreiden van een filmpje van de Brusselse CDH, sindsdien herdoopt tot Les Engagés. Zeker zes personen hadden gereageerd op een Facebookpagina van de Belgische nieuwssite 7sur7.be, waar een interview te lezen was met Pierre Kompany over excuses aan Congo wegens de koloniale uitbuiting. Anderen deden dat op de persoonlijke Facebookpagina van de vader van de voormalige Rode Duivel Vincent Kompany. De partij diende een klacht in wegens aanzetten tot haat, racistische beledigingen en belaging ten aanzien van Kompany.

Uitspraken van twee personen kwamen voor de rechtbank van eerste aanleg in Brussel. Die oordeelt nu dat er wel degelijk sprake is van racisme. Of de uitspraken ook aanzetten tot haat, was voer voor interpretatie, zegt Olivia Venet, advocate in de zaak. Ze was jarenlang voorzitster van de Franstalige Liga voor Mensenrechten.

Identiteit

Een van de uitspraken kwam van een van de drie Belgen die door Congo uit het land waren gezet. Alain D., die werkte in een chartermaatschappij in Lubumbashi, had geschreven: ‘Beste meneer Kompany. Ik ken een taxidermist die u met plezier zal vereeuwigen, gratis. En we zullen u tussen de wilde dieren zetten, in het museum.’

De rechtbank bevestigde dat de uitspraak racistisch is, maar oordeelde dat die niet per se aanzet tot haat. Daarom is er geen sprake van een strafbaar feit.

Dat is er wel in de andere uitspraak die voorlag, en waarin ideeën werden verspreid die kunnen leiden tot het gedachtegoed dat blanken een superieur ras vormen, aldus Venet. Deze persoon werd wel veroordeeld voor het verspreiden van uitlatingen gebaseerd op raciale superioriteit of haat, en kreeg een probatiestraf van een jaar.

De andere uitspraken zullen niet worden vervolgd omdat men er niet in geslaagd is de identiteit van de daders te achterhalen. ‘De twee beschuldigden waren de enigen die we konden identificeren’, aldus Venet.

Pierre Kompany werd in 2018 de eerste zwarte burgemeester van België. Hij reageert tevreden op de uitspraak en noemt dit ‘een primeur voor ons land’. ‘Ik hoop dat deze mensen hun lessen trekken. En ik hoop dat ik net als iedereen in de toekomst sneller naar het gerecht kan stappen voor soortgelijk racisme. We moeten vertrouwen hebben in de Belgische justitie.’