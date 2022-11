Terreurverdachte Osama Krayem weigert op te staan tijdens eerste procesdag

De negen beschuldigden hebben woensdagochtend samen plaatsgenomen in de zwaarbeveiligde box op de eerste dag van het proces voor de aanslagen van 22 maart 2016 in Brussel. Terreurverdachte Osama Krayem weigerde het antwoord op elke vraag. De voormiddag werd besteed aan het beoordelen van de weigeringen van de kandidaat-juryleden. Een op de vier vroeg om zo’n vrijstelling.

Terreurverdachte Osama Krayem, met lang zwart sluik haar en gekleed in grijze vrijetijdskledij, tuurt schijnbaar ongeïnteresseerd de zaal in. De man die wegvluchtte van het metrostation in Maalbeek, ligt met zijn hoofd op zijn armen. Hij weigert op te staan wanneer de voorzitter daarom vraagt. Zich voorstellen wil hij evenmin.

De andere zeven beschuldigden, onder wie Salah Abdeslam en Mohammed Abrini (‘de man met het hoedje’), stellen zich bereidwilliger op, nadat ze hebben plaatsgenomen in de zwaar beveiligde box. Die werd aangepast op vraag van hun advocaten, waardoor het proces anderhalve maand vertraging opliep. Wanneer ze zich een na een hebben voorgesteld, kan het proces eindelijk van start gaan.

De bedoeling is dat het gerecht op het einde van dag een 12-koppige jury heeft samengesteld, met 24 reserveleden. ‘Afgewezen is afgewezen’, verzucht assisenvoorzitter Laurence Massart wanneer de ene kandidaat na de andere alsnog een vrijstelling probeert te bekomen. 300 van de 1.000 uitgelote mensen werden al op voorhand vrijgesteld. Van de 700 anderen die woensdagochtend aan het oude Navo-gebouw in Evere verwacht werden, probeert een op de vier alsnog te ontkomen aan hun burgerplicht. Wie gekozen wordt, wacht namelijk een loodzware periode. Het proces zal minstens een half jaar in beslag nemen.

Werk is geen excuus

Jurykandidaat nummer 10 zegt er psychologisch niet klaar te zijn voor. De assisenvoorzitter stelt haar gerust: ‘Jullie worden niet aan jullie lot overgelaten. We gaan jullie stap voor stap begeleiden’, sust ze. Een dag eerder kondigde Justitie nog aan dat juryleden in assisenzaken recht krijgen op tien gratis sessies bij een therapeut. Kandidaat 35 werpt op dat hij voor zijn kinderen moet zorgen. De assisenvoorzitter waardeert zijn vaderlijk verantwoordelijkheidsgevoel, maar gaat niet in op zijn vraag. Hij gaat onherroepelijk in de loting. Ook wie een moeilijke werksituatie opgeeft, kan op weinig begrip rekenen. De voorzitter herinnert de weigeraars eraan dat ze een nieuw element moeten aanbrengen, mochten ze opnieuw in aanmerking willen komen voor een vrijstelling.

Voor kandidaat nummer 1 is dat wel het geval. Hij werkt tegenwoordig voor MIVB en is dus betrokken partij. Wel meer werknemers bij de Brusselse openbaar vervoersmaatschappij kunnen op een vrijstelling rekenen. Ook een geëmotioneerde vrouw, die in tranen vertelt dat ze in volle rouw verkeert omdat een familielid recent overleden is, mag beschikken. ‘Courage’, werpt Massart haar nog toe. Een andere vrouw zegt geen Frans te spreken. De voorzitter is achterdochtig, maar laat haar toch gaan. Mensen met een medisch attest op zak, krijgen ook begrip. De assisenvoorzitter houdt er de pas stevig in, wanneer ze de kandidaturen geval per geval beoordeelt.

Olympisch atleet vrijgesteld

Een opvallende kandidaat is atleet Kevin Borlée. Hij vroeg een vrijstelling, de voorzitter liet hem weten dat hij die al gekregen had. ‘Ik weet het zeker. Ik ben die naam niet vergeten’, klonk het. De directeur-generaal van de Senaat mag ook beschikken. Hij ziet een belangenconflict en de voorzitter geeft hem gelijk. Een journalist die gespecialiseerd is in stripverhalen en cultuur heeft minder geluk. De voorzitter herinnert hem eraan dat hij een strafbare daad zou stellen als hij jury-informatie aan zijn collega’s zou lekken. Ze vindt het geen geldig excuus om niet te kunnen zetelen.

Door het hoge aantal genodigden, moest er vooraf lange tijd aangeschoven worden om op de parking te raken. Aan de veiligheidscontrole ontstonden opnieuw lange wachtrijen, waardoor de zitting uiteindelijk met drie kwartier vertraging van start is gegaan. De kandidaat-juryleden, die tussen 28 en 65 jaar oud zijn, moeten een hele dag aanwezig zijn. Zowel openbaar ministerie als de advocaten van de verdediging kunnen bij de loting elk nog 18 juryleden wraken.