Belgische economie toch nog niet in recessie

Ondanks de torenhoge gasprijzen groeide de Belgische economie in het derde kwartaal van dit jaar met 0,2 procent. Vooral de gezinnen bleven in de zomermaanden consumeren.

Zit België nu in een recessie of niet? Het is al enkele maanden een dubbeltje op zijn kant. Dat dubbeltje viel in het derde kwartaal nog altijd aan de ‘niet’-kant. De groei hield aan op 0,2 procent (tegenover het tweede kwartaal van 2022).

Nochtans ging de industrie volop op de rem. De gasprijzen die in de zomermaanden op 320 euro per MwH piekten, deden hele industrietakken stilvallen. Het ondernemersvertrouwen zakte pijlsnel. De industriecomponent in het bbp kromp daardoor met een stevige 0,9 procent in het derde kwartaal. Ook de investeringen zakten met 0,5 procent.

Dat de economie in zijn totaliteit toch niet kromp, is te danken aan de Belgische consument. Die consumeerde 0,7 procent meer dan het kwartaal ervoor. De reden hiervoor is wellicht dat de zomermaanden in het derde kwartaal vallen. Het was de eerste zomer zonder coronarestricties, waardoor gezinnen massaal hun opgespaarde centen uit de coronacrisis aan reizen, festivals, uitgestelde familiefeesten … spendeerden. Daardoor kende ook de dienstensector nog een groei van 0,4 procent, net als de bouw (+0,3 procent), die nog volop zijn overvol orderboek uit corona aan het afwerken was.

Werkgelegenheid groeide

Dat effect was groter dan de industrie die energie-intensieve processen moest stilleggen. Ook de werkgelegenheid bleef nog groeien en steeg met 0,4 procent. De dure energieprijzen en het einde van de grote golf van export van Pfizer-vaccins vanuit Puurs maakten dat we in het derde kwartaal meer in- dan uitvoerden. Dat had een negatief effect van 0,3 procent op het bbp.

Het positieve cijfer over het derde kwartaal betekent alvast dat we dit jaar niet in recessie gaan, aangezien de strikte definitie van een recessie twee kwartalen met negatieve groei is. Maar het betekent niet dat we een recessie nu definitief vermeden hebben. Wellicht is het vierde kwartaal, door zowel besparingen bij de gezinnen als het terugvallen van de productie, wel negatief. Het valt af te wachten wat het eerste kwartaal van 2023 doet. Krimpt het bbp dan, dan belanden we alsnog in een recessie.