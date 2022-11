Over haar debuutjaren zei ze dat ze ‘een beetje een attractie’ was. Meermaals kreeg ze te maken met seksistische opmerkingen. Maar nu mag ze als eerste vrouwelijke scheidsrechter ooit een match leiden op het WK voetbal voor mannen. Wie is Stéphanie Frappart?

De eerste vrouw die. Die woorden vormen de rode draad in de carrière van voetbalscheidsrechter Stéphanie Frappart (38). Ze was de eerste vrouw die wedstrijden in de Franse Ligue 2 en Ligue 1 floot. De ...