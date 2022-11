Alibaba-oprichter Jack Ma woont al zes maanden in Tokio

Oprichter en voormalig topman van de Chinese e-commercegigant Alibaba, Jack Ma, woont al bijna zes maanden in het Japanse Tokio. Dat bericht de Financial Times. Eind 2020 verdween de flamboyante ondernemer enkele maanden van de radar, na kritiek op Chinese autoriteiten.

Volgens de Financial Times leidt Ma een erg discreet leven in Japan. Zo bezoekt hij naar verluidt alleen enkele zeer exclusieve privéclubs in de Japanse hoofdstad en maakt hij af en toe met zijn gezin uitstapjes naar het platteland. Hij zou volgens de krant ook een paar keer de Verenigde Staten en Israël hebben aangedaan.

Ma verdween gedurende bijna drie maanden van de radar, na kritiek te hebben geleverd op de Chinese autoriteiten eind 2020. Vervolgens dook hij weer op in een online video waarin hij het werk van leraren op het Chinese platteland prees.

Tegelijk liet de Chinese overheid de hele Chinese technologiesector voelen wie de baas is. De bedrijven - met Alibaba en dochter Ant Group op kop - moesten door de harde aanpak van de Chinese overheid best wat waardeverlies incasseren. Met onderdanige persberichten kon de toorn van Peking en dus de economische schade ingeperkt worden.

De Chinese president Xi Jinping zou tot elke prijs willen vermijden dat grote techbedrijven te machtig worden en zo sociale onrust kunnen veroorzaken. Openlijke kritiek op het beleid van de Communistische Partij – zoals Jack Ma eind vorig jaar uitte (DS 3 november) – lijkt dan ook ten strengste verboden. Wie zich daar niet aan houdt, riskeert zoals Jack Ma maandenlang van de radar te verdwijnen.

Peking hinkt echter op twee gedachten. Enerzijds wil Xi tonen wie de baas is, anderzijds heeft Peking zijn techreuzen hard nodig om de uitdijende technologieoorlog met de VS te kunnen winnen. De aangekondigde strengere anti­monopoliewet is een mooi voorbeeld van die paradox. ­Volgens Chinese ­media moet die niet alleen dienen om de eigen techreuzen te temmen, maar ook om het gebruik van Chinese data door buitenlandse spelers als Tesla strikt aan banden te leggen.