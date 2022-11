Bart De Wever: ‘De projectsubsidies zijn een habbekrats’

De burgemeester van Antwerpen staat ‘100 procent’ achter zijn schepen van Cultuur Nabilla Ait Daoud (N-VA). Hij noemt op Radio 1 de woorden van zijn schepen Tom Meeuws (Vooruit) dan weer ‘nonsensicaal’.

‘Je kan iedere kalkoen vragen wat die denkt van Kerstmis, maar dan kan ik het resultaat voorspellen.’ Daarmee reageert de burgemeester van Antwerpen in De ochtend op Radio 1 op de kritiek die kwam vanuit de cultuursector op de aangekondigde besparingen. Het schrappen van de projectsubsidies werd door de cultuursector gezien als het einde voor jonge kunstenaars. ‘De projectsubsidies zijn een habbekrats, een detail op het geheel van de begroting’, zei Bart De Wever (N-VA) op Radio 1. ‘Dat is een minimale besparing van drie keer niks.’

De stad snijdt in totaal 70 miljoen euro weg. Met de projectsubsidies schrapt de stad 720.000 euro per jaar. De Wever klopt zich op de borst dat de stad Antwerpen ‘financieel de gezondste stad van het hele land’ is. ‘Tien jaar geleden waren we de faillietste stad van het land. Al tien jaar boek ik jaar na jaar een begrotingsoverschot.’

Ook de Antwerpse jeugdsector komt niet ongeschonden uit de besparingsoefening van de stad Antwerpen. Schepen van Jeugd Jinnih Beels (Vooruit) heeft beslist om de werkingsmiddelen van het professioneel jeugdwerk met slechts 2 procent te indexeren. Tegen 2024 belanden zo’n 23 jeugdwerkers op straat. Dat is bijna 15 procent van het totale aantal mensen (157) dat het professioneel jeugdwerk in Antwerpen tewerkstelt.

Werken voor de centen

De Wevers partijgenote en schepen van Cultuur Nabilla Ait Daoud kwam eerst onder vuur van de cultuursector voor het schrappen van die projectsubsidies. Maar ook haar woorden in een interview schoten in het verkeerde keelgat. Op de vraag wat zij zelf zou doen als kunstenaar na het schrappen van subsidies, antwoordde ze: ‘Dan ga ik werken voor mijn centen, zoals iedereen.’

‘Ik zie echt niet in wat daar mis mee is’, zegt De Wever. Ook na die uitspraak staat hij nog steeds ‘100 procent’ achter Ait Daoud, ‘een schepen die al wekenlang wordt belaagd’. Met de woorden van de Antwerpse schepen van Sociale Zaken Tom Meeuws (Vooruit) heeft hij het moeilijker. Die zei dinsdag op Radio 1 ‘dat sommigen in ons college voelen dat ze aan achterban winnen door kunstenaars en cultuurwerkers weg te zetten als luie profiteurs’. Meeuws riep op om te stoppen met die ‘cultuuroorlog’.

Die woorden noemde De Wever ‘nonsensicaal’. ‘De sfeer is helemaal niet gespannen in het college’, beweert hij. ‘Ik ben geen socialist en zal er nooit een zijn.’