Amerikaanse Senaat keurt wet homohuwelijk goed

Republikeinen en Democraten zijn het eens: het homohuwelijk moet in heel het land worden beschermd per wet. Daarmee halen de Democraten een belangrijke slag thuis vlak voor ze de meerderheid in Congres moeten afstaan.

‘Liefde is liefde, en alle Amerikanen zouden het recht moeten hebben om de persoon te huwen van wie ze houden.’ Dat zegt de Amerikaanse president Joe Biden vanuit het Witte Huis nu de Amerikaanse Senaat een wet heeft goedgekeurd die het homohuwelijk in heel de Verenigde Staten moet garanderen. De wet werd gestemd met 61 stemmen voor en 36 tegen, wat betekent dat er eensgezindheid over werd gevonden over de partijgrenzen heen.

Het bewijst hoe een ooit progressief idee brede ingang heeft gevonden. Ook voor conservatieven is het huwelijk tussen mensen van hetzelfde geslacht niet langer controversieel. In 1996 steunde slechts 27 procent van de Amerikanen het homohuwelijk, zo blijkt uit een peiling van Gallup. Tegenwoordig is dat 71 procent.

Geen vertrouwen in Hooggerechtshof

De wet moet nu nog naar het Huis van Afgevaardigden, dat de wet volgende week naar alle waarschijnlijkheid ook stemt. Biden heeft al aangekondigd zijn handtekening zo snel mogelijk te zetten. Daarmee geraakt de wet erdoor vlak voor de Democraten hun meerderheid moeten afstaan in het Huis van Afgevaardigden in januari. Onder Democraten bestond de vrees dat het conservatieve Hooggerechtshof het grondwettelijke recht op homohuwelijk niet langer zou garanderen.

‘We hebben allemaal gezien dit jaar dat wat dit hof besliste in het verleden, makkelijk kan worden afgenomen in de toekomst’, zei Chuck Schumer, leider van de meerderheid in de Senaat. Afgelopen zomer schrapte dat Hooggerechtshof het recht op abortus, toen het de beslissing in Roe versus Wade uit 1973 schrapte. Meteen na het stemmen van de wet belde Schumer met zijn dochter en haar echtgenote.

Democraat Chuck Schumer belde meteen zijn dochter en haar echtgenote. Foto: Getty Images via AFP

De nieuwe wet overschrijft de ‘Defense of Marriage Act’, die bepaalde dat een huwelijk moet zijn tussen een man en een vrouw. Voortaan zijn staten verboden om een huwelijk niet te erkennen op basis van seks, ras of etniciteit. Dat betekent dat staten niét verplicht zijn om een homohuwelijk te voltrekken, maar dat de staten wél verplicht zijn een homohuwelijk te erkennen dat in een andere staat werd voltrokken. Religieuze organisaties zijn niet verplicht om diensten aan te bieden voor een huwelijksviering. Dat was een belangrijke toevoeging voor Republikeinen, voor wie religieuze machten belangrijk zijn.