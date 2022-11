Stromae verzamelt negen MIA-nominaties

Stromae heeft al zeventien MIA’s, maar kan daar met zijn comeback­album Multitude nog eens negen Vlaamse muziekprijzen aan toevoegen.

Stromae kan op 26 januari bekroond worden in categorieën als ‘Hit van het jaar’ en ‘Videoclip’. In de categorie ‘Album’ neemt hij het ­onder meer op tegen ­Angèles Nonante-cinq. Zij maakt kans op zeven beeldjes. De derde slokop bij de genomineerden is het duo Charlotte Adigéry & Bolis Pupul, dat kans maakt in acht categorieën, waar­onder ‘Album’ en ‘Live act’.

Andere genomineerden die kans maken op meerdere beeldjes zijn Pommelien Thijs, Camille, Metejoor en Oscar and the Wolf. Daarnaast maken onder andere Sylvie Kreusch, Charlotte de Witte, Coely, Dana Winner, BLUAI, Margriet Hermans, Stefanie Mannaerts en Selah Sue kans op een MIA. Het publiek kan vanaf vandaag tot en met zondag 11 december stemmen via de website van de MIA’s.