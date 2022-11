Ontslagen VRT vallen vooral bij Canvas en Eén

Vijftig VRT-medewerkers hebben te horen gekregen dat ze worden ontslagen in het kader van het transformatieplan. Een dertigtal mensen bij Canvas en Eén moet vertrekken.

De VRT-directie duwt deze week het gros van de ontslagen door, die aangekondigd werden in het transformatieplan. Met dat plan wil ceo Frederik Delaplace 25 miljoen euro besparen tegen 2025 en tegelijk fermer inzetten op de digitalisering van de openbare omroep. Volgens het plan zouden 68 voltijdse jobs sneuvelen. Intussen is dat teruggebracht naar 61. ‘Onder meer omdat verschillende mensen gebruikmaken van de gunstige uitstapregeling in het plan’, zegt VRT-woordvoerder Bob Vermeir.

Vijftig medewerkers (samen goed voor 41 voltijdse jobs) hebben maandag en dinsdag te horen gekregen dat ze ontslagen worden. De ontslagronde treft vooral Canvas en Eén: daar moeten een dertigtal mensen vertrekken.

Een van hen is Annick Ruyts, die voor de VRT de reportagereeksen De slapelozen, Grenzeloze liefde en We are from Belgium maakte en ­tegenwoordig als eindredacteur bij Alleen Elvis blijft bestaan werkt. ‘Mooi verjaardagscadeau van de VRT. Na 33 jaar ...’, liet ze weten op Facebook. Ruyts wil in de krant voorlopig niet reageren.

Ook drie redacteurs van het Eén-magazine Iedereen beroemd worden ontslagen. Daarnaast wordt de digitale poot van Canvas, die overgeheveld wordt naar VRT Max, zo goed als opgedoekt.

Behalve Canvas en Eén is ook de ‘spotcel’ van de VRT, die de interne promofilmpjes maakt, zwaar getroffen: van de zestien mensen die er werken, moeten er zeven vertrekken. Bij de nieuwsdienst zijn de ontslagen al bij al beperkt. Daar wordt vooral de afdeling geraakt die de VRT-nieuwssites vertaalt naar het Frans, Duits en Engels.

Thomas Vanderveken, het gezicht van Alleen Elvis blijft bestaan, reageerde emotioneel op de ontslagronde bij zijn collega’s. ‘Het is een gitzwarte dag voor alle VRT-medewerkers’, schreef hij op Twitter. ‘Bijltjesdag bij VRT’, twitterde schermgezicht Phara de Aguirre. ‘In de ene gang tranen bij collega’s die een vergaderverzoek gekregen hebben, in de andere gang opluchting bij collega’s die dat niet ge­kregen hebben.’

Volgens de socialistische vakbond ACOD zijn het op een paar uitzonderingen na mensen tussen 45 en 54 die moeten vertrekken, de verhouding man-vrouw gaat gelijk op. ‘Met deze ontslagronde worden hoe dan ook het hart en de ziel van de VRT geraakt’, zegt Michelle Graus, voorzitter van ACOD-VRT. ‘Dit is niet alleen een drama voor de mensen die ontslagen werden, maar ook voor de achterblijvers.’

De rest van de aangekondigde naakte ontslagen wordt gespreid over 2023 en 2024. ‘We hebben een uitgebreid pakket van begeleidende maatregelen om de mensen die deze week ontslagen worden, aan een nieuwe job te helpen’, benadrukt Vermeir. ‘Er staan ook psychologen voor hen klaar.’

Behalve 61 naakte ontslagen zullen ook 50 mensen die met pensioen gaan of vrijwillig vertrekken, niet vervangen worden. Daarnaast zullen 70 medewerkers van Thuis vanaf januari de Reyerslaan verlaten. Zij kunnen aan de slag bij het productiehuis Eyeworks, dat de Eén-soap voortaan zal maken.