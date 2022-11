Demir voelt zich gesterkt door advies Raad van State over groenestroomcertificaten

De Raad van State ziet geen contractbreuk in de plannen van Vlaams minister van Energie Zuhal Demir om te snoeien in de toekomstige groenestroomcertificaten voor grote investeerders in zonnepanelen. Dat blijkt dinsdag uit een advies waarmee de N-VA-minister zelf naar buiten komt.

De Vlaamse regering besliste in februari dat ze de komende tien jaar 1,2 miljard euro minder groenestroomcertificaten gaat uitbetalen aan grote investeerders. De regering wil de uitbetaling stopzetten voor zo’n 1.200 installaties van ongeveer tweehonderd investeerders. Het gaat om installaties van voor 2013, waarvan de groenestroomcertificaten nog niet gekoppeld zijn aan de energieprijs. Vlaanderen wil op die manier de energiefactuur van de burgers en de kleine bedrijven verlichten.

Voor het bewuste decreet van kracht kan worden, wilde de Vlaamse regering advies inwinnen bij de Raad van State. Die zegt nu in een advies dat het geen contractbreuk ziet in het ontwerpdecreet. 'Er kan worden besloten dat de ontworpen regeling op zich niet in strijd is met het vertrouwensbeginsel en het beginsel van de bescherming van legitieme verwachtingen', stelt de Raad. De Vlaamse regering kan dus in de uitoefening van haar bevoegdheid het (subsidie)stelsel voor de toekomst wijzigen, oordeelt de Raad.

In datzelfde advies zegt de Raad bovendien dat het huidige systeem gepaard gaat met staatssteun. 'In het licht hiervan kan inderdaad worden aangenomen dat het systeem van groenestroomcertificaten als een vorm van staatssteun moet worden beschouwd', luidt het. Die erkenning als staatssteun is het fundament van het decreet, zegt minister Demir, en houdt dus bijgevolg stand.

Verboden staatssteun

Daarnaast stelt de Raad ook dat overcompensatie moet worden beschouwd als een verboden staatssteun. 'Indien het bestaande systeem van groenestroomcertificaten aanleiding zou geven tot overcompensatie, zou er immers sprake zijn van verboden staatssteun', klinkt het.

Het ontwerpdecreet van de Vlaamse regering raakt niet aan gezinsinstallaties. Dat komt doordat Demir de zogenaamde Europese minimis-drempel hanteert. Die maakt een onderscheid tussen kleinere gezinsinstallaties en grotere investeringen. De Raad van State erkent dat dit een objectieve grens is, maar wil daarover toch nog een bijkomende motivatie. 'Omdat we er een punt van maken gezinnen te vrijwaren, werken we dan ook een bijkomende motivering uit. Als ons dossier zo juridisch robuuster wordt, grijpen we die kans', zegt Demir.

Die zal vervolgens het dossier, na consultatie van de ministerraad, een tweede keer voorleggen aan de Raad van State in de hoop dan finaal groen licht te krijgen. Later deze week zitten de kabinetten van de meerderheidspartijen samen over het dossier.