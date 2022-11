Audit Vlaanderen licht Natuur en Bos door na afwijkende adviezen

Audit Vlaanderen kondigt een grondige systeemaudit aan bij het Agentschap Natuur en Bos (ANB). De audit volgt op een vooronderzoek bij elf landbouwbedrijven, waar sprake is van afwijkende adviezen.

Demir bestelde in het voorjaar een audit naar het Agentschap Natuur en Bos nadat er onregelmatigheden waren vastgesteld in de manier waarop het agentschap adviezen heeft afgeleverd in het stikstofdossier. Zo is er in verschillende dossiers van piekbelasters, de zogenaamde ‘rode bedrijven’, sprake van rechtstreekse contacten tussen ANB en de Boerenbond waarna er gunstige adviezen en vergunningen zijn gevolgd.

Een vooronderzoek van Audit Vlaanderen bij elf bedrijven komt nu tot ‘gemengde vaststellingen’ over de adviesverlening van het agentschap, laat Demir weten. Het lijkt erop dat de toenmalige regelgeving voor stikstof niet consequent is toegepast.

Bewijzen, laat staan schuldigen, zijn er niet gevonden, maar Audit Vlaanderen ‘kan niet uitsluiten dat er zich onregelmatigheden hebben voorgedaan in andere dossiers of processen van het ANB’, zegt Demir. Daarom volgt nu een systeemaudit, ‘om toekomstige processen te verbeteren en te voorkomen dat onregelmatigheden plaatsvinden.’