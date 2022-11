Live is Live verhuist van Zeebrugge naar Antwerpen

Met Live is Live en Core gaan twee festivals die vorige zomer hun eerste ­editie beleefden dit jaar opnieuw door. Al zal vooral Live is Live er anders uit zien.

Live is Live was vorige zomer het paradepaardje van de Duitse concertorganisator FKP Scorpio. Het bedrijf, dat ook onder meer een aandeel heeft in het populaire Nederlandse festival Best Kept Secret, pootte een nieuw driedaags concertconcept neer op het strand van Zeebrugge. ‘De stad Brugge heeft ons met open armen ontvangen’, legde de organisatie toen uit. ‘Zeebrugge heeft het grootste strand van België en is erg goed ontsloten met het openbaar vervoer.’

Toch kiest het festival voor zijn tweede editie een nieuwe locatie. Live is Live zal in de zomer van 2023 verhuizen naar de Middenvijver in Antwerpen, waar eerder onder meer Fire is Gold en Ampere Open Air plaatsvonden. ‘Het was nooit de bedoeling dat Live is Live altijd in Zeebrugge zou blijven kamperen’, zegt de organisatie nu. De kinderziekten die de vorige editie teisterden, zoals lange wachtrijen aan de eetstandjes en bij de parking, hebben er niets mee te maken, klinkt het verder. ‘Met de beschikbaarheid van de Middenvijver heeft zich gewoon een mooie opportuniteit voorgedaan.’

De eerste aangekondigde festivaldag vindt plaats op 24 juni. Dan komen The War on Drugs, Balthazar en Warpaint naar het festival. Of het festival ook dit jaar drie ­dagen zal tellen, kon de organisatie nog niet bevestigen. De ticket­verkoop start op 7 september.

Ook Core komt terug

Een andere debutant van de vorige festivalzomer, Core Festival, stoomt eveneens door. Dat ging ­vorig jaar van start als een samenwerking tussen Tomorrowland en Rock Werchter, met onder meer Paul Kalkbrenner en Jamie XX als headliners. Ook nu blijven beide partijen bij het concept betrokken. In 2023 zal het festival plaatsvinden op zaterdag 27 en zondag 28 mei. De ticketverkoop start op 16 december, de line-up volgt op een later tijdstip. Core Festival blijft wél ter plekke, in het Brusselse Osseghempark.