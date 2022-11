Het kerstgeschenk van Georges-Louis Bouchez aan de regering: een maand zwijgen

Wie slipt in de Wetstraat of in de geruchtenmolen belandt, verzeilt vroeg of laat in deze rubriek.

Spreken is zilver

Georges-Louis Bouchez, de voorzitter van de MR, beantwoordt de bede van de Open VLD om zich wat minder in Vlaanderen te profileren door zich, wel ja, bijzonder sterk in Vlaanderen te profileren. Dit weekend zat Bouchez in De zevende dag, maandag dook hij op in De tafel van vier, de talkshow van Gert Verhulst. Daar vuurde Bouchez het voor Open VLD dodelijke zinnetje af dat hij liever herinnerd wordt als een politicus die dossiers in een liberale richting heeft geduwd, dan premier te worden zonder dat de mensen weten wat hij gedaan heeft.

Maar vergis u niet, premier is logischerwijze de andere interessante functie in de politiek naast partijvoorzitter, onderlijnde Bouchez. In het Frans weliswaar. Tegen 2024 belooft hij een interview in het Nederlands.

Zwijgen is goud

Had Bouchez in De zevende dag niet gezegd dat hij een maand lang zou zwijgen? In De tafel van vier nuanceerde hij dat hij dat eventueel zou doen bij wijze van ‘kerstgeschenk’. Alsof alle problemen van België zullen verdwenen zijn wanneer ik zwijg.’ Meer zelfs, had Bouchez gezwegen over het nucleaire, was die sector nu dood in België, zo meent hij. De MR-voorzitter wil wel loyaal zijn aan de regering, maar nog steeds de waarheid kunnen zeggen. ‘Als ik morgen zeg dat onze begroting in orde is, zou u me anders toch gek verklaren?’

Nee, veel zin om zichzelf het zwijgen op te leggen, heeft Bouchez dus niet. Op het kabinet van premier Alexander De Croo (Open VLD) plant men een grote kerstboom te zetten met veel plaats onder voor het kerstgeschenk van Bouchez.

Je inhouden is brons

Die ‘spontaneïteit van een kind’ – we citeren Bouchez zelf voor alle duidelijkheid – begint volgens de Franstalige pers toch wat mensen binnen de MR zenuwachtig te maken. Zowel Le Soir als La Libre Belgique melden dat de communicatie door de voorzitter voorwerp van debat was tijdens het partijbureau maandag. Verschillende mandatarissen vrezen dat Bouchez stilaan te veel vijanden maakt. De partij moet ook meer uit één mond spreken. Figuurlijk dan, niet letterlijk enkel die van Bouchez.

Verjaren is leder

Bouchez is trouwens dag op dag drie jaar voorzitter van de MR. Een lederen jubileum dat hij vierde met, hoe kan het anders, een tekst op Twitter. ‘De liberalen moeten meer dan ooit hun complexen afgooien want we steunen het enige maatschappijproject dat voor zo’n vooruitgang heeft gezorgd in de geschiedenis van de mensheid’, aldus de jarige.