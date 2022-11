Staatssecretaris De Moor trekt naar de Raad van State om toch opvang in Jabbeke te organiseren

Tegen de wil in van CD&V-burgemeester Frank Casteleyn houdt staatssecretaris Nicole de Moor, ook CD&V, voet bij stuk om er opvang te organiseren. Het manoeuvre onderlijnt de onderlinge spanningen.

Al maanden slapen in Brussel iedere dag mensen op straat. Fedasil, het agentschap dat instaat voor de opvang, is daarom naarstig op zoek naar nieuwe plaatsen. Maar lokale besturen willen vaak niet mee. Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor (CD&V) trekt nu samen met Fedasil naar de Raad van State tegen een beslissing van de gemeente Jabbeke om er geen opvang te organiseren.

De burgemeester van Jabbeke had al aangegeven dat hij liever geen asielzoekers in zijn gemeente ontvangt. Een met PFAS-vervuilde site gold hier als reden om dat niet meteen te moeten doen. ‘Op 7 juli 2021 werd de buurt rond de Civiele Bescherming aangeschreven namens de gemeente, waarbij ze werd gewezen op de noodzakelijke onderzoeken naar de aanwezigheid van PFAS op de site’, zei Casteleyn. ‘We weten niet welk soort blusschuim er gebruikt werd en of die PFAS-bestanddelen bevatten.’ Casteleyn verklaarde toen garanties te willen dat de site veilig is. ‘Daar zullen kinderen in ondergebracht worden en dan is veiligheid het allerbelangrijkste.’

Excuus

De Moor verwierp dinsdag dat excuus: het Agentschap Zorg en Gezondheid, dat de gezondheid van de bewoners op de site moet vrijwaren, besloot dat noodopvang er zeker mogelijk is ‘zolang de huidige no regret-maatregelen gerespecteerd worden’. Die maatregelen, zoals kinderen niet laten spelen op braakliggende terreinen en een verbod op moestuinen, gelden ook elders in Vlaanderen waar hoge concentraties PFAS in de grond zitten.

Het manoeuvre zet de spanningen binnen de regering, nu ook binnen de eigen partij, duidelijk in de verf. Een oproep van de staatssecretaris aan lokale besturen om opvangplaatsen te voorzien, leverde voorlopig nog maar zo’n 100 plaatsen op. Ook in Spa, Moeskroen en Molenbeek verzetten de burgemeesters zich tegen de komst van veel meer opvangplaatsen.