Een derde minder kijkers voor ‘Villa Sporza’ dan op vorig WK

Het WK voetbal in Qatar leeft niet, tenzij de Rode Duivels spelen, stelt Het Laatste Nieuws. De VRT bevestigt dat de kijkcijfers voor de wedstrijden en Villa Sporza lager liggen dan op het vorige WK, maar ziet geen reden tot paniek.

Het WK in Qatar wordt op de VRT minder goed bekeken dan het EK van 2021 en het WK van 2018: tot nu toe lokten de wedstrijden gemiddeld 522.406 kijkers.

Zondagmiddag keken gemiddeld 1.692.643 Vlamingen op Eén naar de match van de Rode Duivels tegen Marokko. Dat zijn er minder dan voor hun eerste wedstrijd, toen zo’n 1,9 miljoen kijkers afstemden op de zender. Vier jaar geleden ging de eerste wedstrijd van ons nationaal elftal nog ruim over de 2 miljoen kijkers.

De VRT geeft toe dat de kijkcijfers lager liggen dan bij het vorige WK, maar ziet geen reden tot bezorgdheid. ‘Het WK valt niet in de zomermaanden, die sowieso minder concurrentieel zijn. Er werden dit jaar ook veel meer wedstrijden uitgezonden gedurende de dag, wanneer er minder kijkers aanwezig zijn’, zegt VRT-woordvoerster Yasmine Van der Borght. ‘Er zijn nu regelmatig vier wedstrijden per dag in plaats van drie, wat voor sommige kijkers misschien net te veel is.’ De VRT ziet nog een oorzaak voor de lagere kijkcijfers: in 2018 waren alle wedstrijden te zien op Eén en was er geen conflict mogelijk met het journaal van 19 uur, nu zitten de matchen van 17 uur op Canvas.

Ook de cijfers van Villa Sporza, de WK-talkshow met Karl Vannieuwkerke op Eén, liggen een pak lager vergeleken met het WK van 2018: gemiddeld haalt de show 27 procent minder kijkers. ‘Ook hier geldt natuurlijk dat er in de zomer minder concurrentie is’, zegt Van der Borght. ‘Anderzijds zien we ook dat Villa Sporza op wedstrijddagen bijna altijd marktleider is in zijn uitzendslot.’

Als de Rode Duivels straks uitgeschakeld zouden worden, is er hoe dan ook geen manoeuvreerruimte om het WK naar Canvas te verhuizen. De VRT moest zijn zendschema voor zowel Eén als Canvas op voorhand doorgeven aan de wereldvoetbalbond Fifa, met het engagement om daar niets aan te veranderen.