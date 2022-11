Ook onze musea bezitten naziroofkunst

In de oorlogsjaren haalden nazi’s kunstwerken weg uit ons land. Tegelijkertijd verkochten eigenaars soms aan erg lage prijzen hun kunstwerken om te kunnen overleven. Of ze deden dat onder dwang, met de groeten van Hermann Göring. Al jaren houdt ons land vol dat er geen naziroofkunst in Belgische musea zit. Maar onderzoek van De Standaard bewijst het tegendeel. Ook in onze musea hangt ‘roofkunst’ en ook in andere landen hangen werken die eigenlijk van ons zijn.