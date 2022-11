Vooruit versoepelt cumulverbod

De Vlaamse socialisten zetten de deur opnieuw open om een functie als burgemeester of schepen te combineren met een zitje in een parlement. Lokale boegbeelden zullen zo weer zonder probleem op de kop van de kieslijsten kunnen prijken.

De Vlaamse socialisten keurden zes jaar geleden na veel controverse een strikt cumulverbod goed. Burgemeesters van gemeenten van meer dan 20.000 inwoners en schepenen en OCMW-voorzitters in gemeenten met meer dan 30.000 inwoners mochten hun functie niet langer combineren met een zitje in een parlement. Onder die grenzen was toestemming nodig.

Maar na de parlementsverkiezingen van 2019 was de analyse dat het verbod de partij wel eens zetels gekost zou kunnen hebben. Op de Kamerlijst in Vlaams-Brabant bijvoorbeeld stonden de bekendste namen – de burgemeesters Mohamed Ridouani (Leuven) en Hans Bonte (Vilvoorde) – helemaal onderaan de lijst.

Daarom stelt Vooruit zaterdag op het partijcongres aan de leden voor om de regel te versoepelen. Het cumulverbod blijft, maar de mogelijkheid om een uitzondering te krijgen, zal niet meer afhangen van de grootte van een gemeente, wel van de vraag of iemand met een lokaal mandaat een meerwaarde biedt. Daarmee staat de deur opnieuw open voor populaire burgemeesters aan de kop van de lijst.

Helemaal zeker dat de regel wordt gewijzigd, is het nog niet. De congresleden kunnen er anders over oordelen. Maar voor de partij is het duidelijk: zij wil in 2024 de verkiezingen winnen en voor die strijd ook met de sterkste spelers aan de aftrap kunnen staan en volop het gevecht met extreemrechts aangaan.

PVDA blokkeren

Het congres van zaterdag hervormt ook nog andere delen van de statuten. Na de komst van Conner Rousseau is de partij nog veel centralistischer gaan werken, de provinciale baronieën werden afgeschaft. Dat wordt nu verankerd in de statuten.

En de partij wil zich ook beschermen tegen de infiltratie door PVDA’ers. De vrees is dat die door hun aanwezigheid in de socialistische vakbond ABVV vroeg of laat daar ook de macht grijpen. Volgens de huidige statuten hebben de vakbond en het socialistische ziekenfonds vandaag een gegarandeerd zitje in het partijbureau. Daarom zal de samenwerking voortaan gebeuren via de socialistische gemeenschappelijke actie, schrijven De Tijd en Het Belang van Limburg.

In de praktijk verandert er voorlopig niets. Miranda Ulens (ABVV) en Paul Callewaert (SM) genieten het vertrouwen en blijven uitgenodigd op het partijbureau. In de praktijk dagen zij eerder sporadisch op. De wijziging blijft wel omstreden, op het congres zullen amendementen worden voorgelegd om ze te schrappen.