Tussen 14 en 16 uur het licht en de muziek uit: nu ook ‘stille uurtjes’ in de supermarkt

Het ‘prikkelarme moment’, waarin geluiden en lichten gedempt en gedoofd worden, is aan een snelle opmars bezig. Ook winkelketen Carrefour voert het in. ‘Een goede zaak voor veel mensen’, vindt de Vlaamse Vereniging Autisme.

‘Lichten gedimd, soundtrack uitgeschakeld en microfoon-gesprekken gedempt. Het doel is om een rustige sfeer te creëren.’ Schrik dus niet als u binnenkort tussen 14 en 16 uur een winkel van supermarktketen Carrefour binnenwandelt en in een oase van stilte terechtkomt. Tijdens die middaguren voert de keten ‘de stille uurtjes’ in. ‘Maar liefst 100.000 mensen in België zijn hoogsensitief, wat betekent dat zij zeer gevoelig zijn voor drukte en lawaai. Het is de bedoeling dat deze mensen én mensen met een autismespectrumstoornis in alle rust hun boodschappen kunnen doen’, staat in een persbericht.

Een pr-stunt om meer klanten te verleiden? Zeker is dat Carrefour aansluit in een lange rij van instellingen en evenementen die met ‘prikkelarme momenten’ aan de slag zijn gegaan. Wie denkt aan veel licht, geluid en drukte, denkt meteen aan kermissen. Sinds enkele jaren voert de ene na de andere kermis een (halve) dag in gericht op mensen die om welke reden ook liever op een rustige manier van de attracties komen genieten. Pukkelpop en de Gentse Feesten bieden bezoekers een ‘stiltekamer’ aan. En behalve Carrefour zetten lokaal ook al ketens Decathlon en Jumbo in op stiltemomenten.

Voor mensen met een autismespectrumstoornis (ASS) ‘is alleen al de weg moeten zoeken in een winkel en contact hebben met anderen intens genoeg’, zegt Sofie Deparcq van de Vlaamse Vereniging Autisme. ‘Als andere prikkels weggenomen worden, is dat voor hen een grote hulp.’

Waarom hebben mensen met ASS zoveel last van prikkels?

‘Om te beginnen: dat geldt niet voor hen allemaal. Er zijn ook mensen die net heel bewust prikkels gaan opzoeken. Maar de meesten zijn niet in staat om die prikkels te filteren, waardoor zij allemaal tegelijkertijd binnenkomen: licht, kleuren, geluid. Dat wordt snel allesoverheersend. Als je dan ook nog moet winkelen ...’

Wordt daar vandaag al voldoende aandacht aan besteed?

‘Initiatieven zoals die van winkels als Carrefour of op kermissen tonen dat er aandacht voor is, en dat is een goede zaak. Ook voor veel andere mensen, trouwens. Wij noemen mensen met ASS wel eens de kanariepietjes van de maatschappij. Als zij lijden onder te veel prikkels, dan zullen andere mensen volgen. En we leven in een tijd van heel veel prikkels, met ook meer en mensen die daaronder lijden.’