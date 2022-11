Belgische hulpverlener Olivier Vandecasteele in hongerstaking in Iraanse cel

De Belgische hulpverlener Olivier Vandecasteele, die sinds 24 februari in een Iraanse cel zit, is een hongerstaking begonnen uit protest tegen zijn ‘onmenselijke behandeling’. Dat melden zijn familie en vrienden dinsdag in een persbericht.

De Belgische consulaire diensten konden maandag nog eens spreken met Vandecasteele, na zeven weken zonder nieuws. Uit het gesprek blijkt dat de hulpverlener nu '278 dagen in volledige afzondering' heeft doorgebracht 'in een keldercel zonder ramen'. Volgens zijn familie komen deze 'onmenselijke omstandigheden' overeen met marteling.

'Zijn gezondheidsproblemen nemen toe, waaronder aanzienlijk gewichtsverlies, bloedzakken op zijn tenen, verlies van vingernagels en zorgwekkende tand- en maagproblemen', klinkt het. Ook zijn weerstandsvermogen en psychologische toestand zijn aanzienlijk verslechterd. Volgens zijn familie is Vandecasteele ook al veertien dagen in hongerstaking en eet hij ’s ochtends alleen wat brood en drinkt water.

Tijdens het onderhoud meldde Vandecasteele verder dat hij voor een rechtbank was verschenen zonder dat de Belgische autoriteiten en zijn Iraanse advocaten daarvan op de hoogte waren gebracht. Tijdens die zitting zijn de klachten aan zijn adres behouden, zonder dat bekend is wat de precieze aard ervan is.

De familie en vrienden van Vandecasteele vragen daarom de Iraanse autoriteiten 'zich terughoudend en evenwichtig op te stellen bij de behandeling van Olivier'. Tegelijk herhalen ze de oproep aan de Belgische regering om alles in het werk te stellen om hem vrij te krijgen.

De Kamer heeft in juli het licht op groen gezet voor een omstreden gevangenenruil met Iran. De overeenkomst wordt nog altijd aan­geklaagd, internationaal en in eigen land, als een opening naar de uitlevering van de Iraanse diplomaat Assadollah Assadi. Die werd in België veroordeeld tot een celstraf van twintig jaar voor het beramen van een bomaanslag op een druk bijgewoond congres van Iraanse opposanten in de buurt van Parijs, drie jaar geleden. In ruil zou Vandecasteele kunnen vrijkomen. ­