‘Een van de beste, dat doet er niet toe. Ik wil de allerbeste zijn’

Ja, dát interview met Kevin De Bruyne. Enkele weken voor het WK in Qatar nam het doorgaans stille genie van Manchester City in de Britse krant The Guardian geen blad voor de mond. Eén zinnetje in dat lange gesprek, haast terloops gezegd, leidde tot irritatie en spanning bij de Rode Duivels. ‘We maken geen kans. We zijn te oud.’