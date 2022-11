Hoofd Qatarese WK-organisatie heeft het plots over ‘400 à 500 doden’

In januari zei Fifa-baas Gianni Infantino dat er slechts drie doden waren gevallen bij de bouw van de WK-stadions, maar Hassan Al-Thawadi geeft nu toe dat de bouwwerken in functie van het toernooi ‘400 tot 500’ levens hebben geëist. ‘Over het exacte getal wordt gediscussieerd.’

Eind januari vertelde Infantino in het Europees Parlement nog dat er in totaal drie doden zijn gevallen bij de bouw van voetbalstadions in Qatar: ‘Ik wil bepaalde zaken rechtzetten. Ik kan accepteren dat het van bepaalde media komt, maar als ik vandaag hoor dat er 6.500 doden zijn gevallen, dan is dat eenvoudigweg onjuist. Het zijn er drie. Dat zijn er nog steeds te veel, maar tussen 6.500 en 3 is er een groot verschil.’

World Cup boss Hassan Al-Thawadi tells Piers Morgan 400-500 migrant workers have died as a result of work done on projects connected to the tournament.



"Yes, improvements have to happen."@piersmorgan | @TalkTV | #PMUQatar pic.twitter.com/Cf9bgKCFZe — Piers Morgan Uncensored (@PiersUncensored) November 28, 2022

In een interview met de Britse mediafiguur Piers Morgan stelt Hassan Al-Thawadi, hoofd van de Qatarese WK-organisatie, dat getal nu bij. ‘De schatting is rond de 400. Tussen de 400 en 500, over het exacte getal wordt gediscussieerd’, aldus Al-Thawadi.

Racisme

De Britse krant The Guardian publiceerde in februari 2021 een onderzoek waarin ze stelde dat sinds 2010 6.500 migrantenarbeiders om het leven waren gekomen bij de bouw van WK-infrastructuur. Maar nadien moest de krant toegeven dat het getal sloeg op alle migrantenarbeiders uit een selecte groep landen die overleden, ook zij die werkten op werven die niet voor het WK waren.

Zinédine Zidane naast Hassan Al-Thawadi. Foto: getty

Over het precieze dodental woedt al maanden een hevige discussie. Qatar en de Fifa hielden vol dat het slechts om drie doden ging. Meer zelfs: Qatar beschouwde berichten over een hoger aantal slachtoffers altijd als een vorm van racisme uit voornamelijk West-Europa. Dat Al-Thawadi het nu ineens heeft over ‘vierhonderd tot vijfhonderd’ doden is daarom zeer opmerkelijk. Op de vraag of dat niet een te hoge prijs is voor een WK voetbal, wilde Al-Thawadi niet direct ingaan. ‘Elke dode is er één te veel’, zei hij, om vervolgens te vertellen hoezeer de arbeidsomstandigheden in Qatar zijn verbeterd in de afgelopen jaren. ‘Het WK is een katalysator voor verandering.’

Amnesty herhaalt vraag om compensatie

Amnesty International zegt in een reactie op de uitspraken dat er weliswaar sprake is van een ander geluid, maar dat nu ‘de volgende stap’ gezet moet worden. ‘Compensatie van slachtoffers dus. Want dat ontbreekt er natuurlijk aan.’