Verstekelingen maken levensgevaarlijke tocht van elf dagen op roer van olietanker

De Spaanse kustwacht heeft maandag drie mannen gered die mogelijk de tocht van Nigeria naar de Canarische Eilanden hadden doorgemaakt op het roer van een olietanker, net boven de waterlijn. Ze werden behandeld voor uitdroging.

De Spaanse kustwacht deelde op Twitter een foto van de drie verstekelingen, die in een ongemakkelijke houding op de bovenkant van het roer van de Maltese olietanker Althini II zaten. De tanker had net een elfdaagse tocht vanuit de haven van Lagos in Nigeria achter de rug en meerde aan in de haven van Las Palmas op Gran Canaria.

De lange overtocht op een scheepsroer dicht bij het wateroppervlak is extreem gevaarlijk. Persbureau EFE maakt gewag van twee gelijkaardige voorvallen in Las Palmas 2020. Telkens werden drie personen teruggevonden op het roer van een olietanker. Beide olietankers waren ook vertrokken in Lagos.

Afrikaanse migranten proberen steeds vaker Europa te bereiken via de Canarische Eilanden in plaats van via de Middellandse Zee, aldus persbureau Reuters. Volgens Spaanse data steeg het aantal migranten dat de zee overstak naar de eilandengroep met 51 procent tijdens de eerste vijf maanden van dit jaar, vergeleken met een jaar eerder.