Parket start onderzoek naar ‘naaktfoto’s in ruil voor examenvragen’ in Lier

Het parket van Antwerpen is een onderzoek gestart naar mogelijk strafbare feiten in het Sint-Aloysiusinstituut (SAL) in Lier. Uit getuigenissen is daar gebleken dat er mogelijk een ernstig geval van grensoverschrijdend gedrag van een leerkracht was. Die zou, volgens de aanklacht, examenvragen hebben verstrekt in ruil voor naaktfoto’s.

Het Antwerpse parket bevestigt dinsdag dat er een opsporingsonderzoek wordt gestart naar mogelijke wantoestanden in het Sint-Aloysiusinstituut in Lier. ‘Op basis van de elementen die vandaag in de media zijn verschenen, zou er mogelijk sprake kunnen zijn van strafbare feiten. Daarom is er ambtshalve een onderzoek geopend’, bevestigt de Antwerpse parketwoordvoerder Kristof Aerts.

Eerder bleek al dat de directie van de school zelf een onderzoek was gestart naar een ernstig geval van seksueel grensoverschrijdend gedrag door een leerkracht. Meerdere leerlingen van de beroepsopleiding verpleegkunde dienden een klacht in nadat een leerkracht examenvragen zou hebben verstrekt in ruil voor naaktfoto’s. Er zou ook sprake zijn van seksuele handelingen in de kelder van de school.

‘Niet meer aanwezig’ op school

De school zegt zelf dat er geen risico meer is voor de leerlingen omdat de leerkracht ‘niet meer’ aanwezig is in de school. Het schoolbestuur verklaarde ook dat ze ‘uitgebreid de tijd’ neemt om te zien wat er klopt van de aanklachten. De politie of het gerecht werden evenwel niet ingelicht. Het parket is daarom nu zelf een onderzoek gestart om in eerste instantie zoveel mogelijk informatie te verzamelen.